Bosheitsakt oder Schlamperei? Jedenfalls ein Riesenglück für den Villacher FPÖ-Stadtrat Erwin Baumann. Als er am Freitag in Villach mit dem Pkw unterwegs war, verlor sein Auto plötzlich ein Rad.

Passanten staunten nicht schlecht, als sie am Freitagmittag in Seebach unterwegs waren. Mitten auf der Strasse stand ein Auto und FPÖ-Stadtrat Erwin Baumann war bemüht, mit Hilfe eines Wagenhebers ein Rad zu montieren. „Einen Patschen“?, fragte ein Autofahrer und „Brauchen sie Hilfe“? Baumann: „Da hat der Liebe Gott den Daumen dazwischen gehabt, ich habe das Rad während der Fahrt verloren.“

Sache hätte schlimm ausgehen können

Zum Glück war der Politiker im Stadtverkehr nur langsam unterwegs, als das Auto vorne plötzlich auf der Fahrerseite wegknickte und plötzlich ein Rad davonrollte. Noch eine Stunde zuvor war er auf der Autobahn mit 130 Stundenkilometern mit seinem Opel unterwegs gewesen, das hätte dann auch schlimm enden können. Dass ihm ein unbekannter Täter nachts ein Rad gelockert hat, ist jedenfalls nicht auszuschließen.

„Verstehe nicht, wie das passieren konnte“

„Ich habe das Auto gerade erst in Spittal gekauft und nur den Auspuff richten lassen, da musste man auch kein Rad wechseln, ich verstehe nicht, was und wie das passieren konnte“, rätselte Baumann in einem exklusiven Gespräch mit 5 Minuten. Das betroffene Unternehmen in Spittal hat schon reagiert. „Die kommen den Wagen jetzt abholen, ich werde bald mehr wissen“, hofft er auf rasche Klärung des gefährlichen Vorfalles.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.11.2026 um 13:17 Uhr aktualisiert