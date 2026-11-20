Funkelnde Lichter, riesige Waldtiere und eine traumhafte Aussicht auf den Faaker See: In Oberaichwald hat ein außergewöhnliches Weihnachtsdorf seine Türen geöffnet. Auch für Kinder gibt es einiges zu entdecken.

Funkelnde Lichter, knisternde Lagerfeuer und der Duft von Glühmost: Am Donnerstag, dem 19. November 2026, wurde das Weihnachtsdorf Schönleitn in Oberaichwald am Faaker See feierlich eröffnet. Bis zum 20. Dezember verwandelt sich das Dorf mit seinen traditionellen Bauernhäusern in eine weihnachtliche Kulisse. Zahlreiche Besucher waren beim Auftakt dabei und konnten unter anderem eine Feuershow erleben.

Lichterweg mit Blick auf den Faaker See

Ein besonderes Highlight des Weihnachtsdorfes ist der festlich gestaltete Lichterweg, der zwischen den beleuchteten Häusern und vorbei an überdimensionalen Waldtieren bis zur Waldterrasse führt. Von dort bietet sich ein Blick auf den Faaker See. Am Dorfplatz sorgen Musik, Chorgesang, Lesungen sowie traditionelle Auftritte von Perchten und Nikolaus für Abwechslung. Dazu gibt es regionale Spezialitäten und warme Getränke.

Ponyreiten, Eislaufen und Weihnachtsbackstube

Auch für Familien mit Kindern steht einiges auf dem Programm. Neben Ponyreiten und einem mobilen Streichelzoo werden Fackelwanderungen, Märchenstunden und Bastelangebote veranstaltet. In BIBI’s Weihnachtsbackstube können die Kleinen selbst aktiv werden. Eine weitere Besonderheit: Am Dorfplatz kann man eislaufen, Eislaufschuhe können vor Ort ausgeliehen werden. Auch das Christkind hat seinen Besuch angekündigt.

Öffnungszeiten und Anreise

Das Weihnachtsdorf Schönleitn ist bis zum 20. Dezember 2026 geöffnet. Das Rahmenprogramm findet jeweils von Donnerstag bis Sonntag sowie zusätzlich am 7. und 8. Dezember statt, jeweils ab 16 Uhr. Für die Anreise steht ein kostenloser Shuttlebus zur Verfügung. Dieser fährt an den Veranstaltungstagen zwischen 16 und 20.30 Uhr im Zehn-Minuten-Takt vom Bauernmarkt-Gelände beim Bahnhof Faak am See zum Weihnachtsdorf und wieder zurück. Dort gibt es auch kostenlose Parkplätze.