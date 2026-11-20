Gute Nachrichten für den finanziell schwer angeschlagenen VSV: Der Eishockeyclub darf sich über Unterstützung aus öffentlicher Hand freuen. 125.000 Euro sollen fließen – und es könnte noch mehr werden.

Anfang November wurde bekannt, wie ernst es um die finanzielle Lage des VSV bestellt ist. Die Betriebsgesellschaft des Villacher Traditionsvereins musste Insolvenz anmelden, Schulden in Millionenhöhe haben sich angehäuft. Seither kämpfen die Verantwortlichen darum, den Profibetrieb aufrechtzuerhalten und den Traditionsverein finanziell wieder auf Kurs zu bringen. Nun gibt es zumindest einen kleinen Lichtblick: Das Land Kärnten stellt dem VSV eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 125.000 Euro in Aussicht.

125.000 Euro für den VSV: So soll das Geld fließen

Die Unterstützung kommt aus dem Gemeindereferat des Landes Kärnten. Das Geld soll allerdings nicht direkt an den Eishockeyclub überwiesen werden, sondern zunächst an die Stadt Villach fließen. Diese soll die 125.000 Euro anschließend an den VSV weitergeben. Die dafür notwendigen Beschlüsse hat die Stadt nach eigenen Angaben bereits gefasst. Gegenüber der Kleinen Zeitung bestätigte sie am Freitagvormittag, dass sowohl der Sportausschuss als auch der Stadtsenat grünes Licht gegeben haben. Nun warte man nur noch auf die Überweisung des Landes. Zudem gibt es laut Kleine Zeitung Überlegungen, im Jänner 2027 weitere 125.000 Euro bereitzustellen.

VSV steht mit knapp 2,8 Millionen Euro in der Kreide

Wie schlecht es finanziell um den Villacher Eishockeyclub steht, zeigte sich am 9. November 2026. An diesem Tag brachte Geschäftsführer Oliver Bergauer beim Landesgericht Klagenfurt einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung für die EC VSV GmbH ein. Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV Europa) bezifferte die Schulden auf rund 2,8 Millionen Euro. Die finanziellen Probleme hatten sich über mehrere Jahre aufgebaut. Neben alten Schulden belasten unter anderem Nachforderungen der Österreichischen Gesundheitskasse und der Finanzbehörden sowie Rückforderungen von Corona-Förderungen die Betriebsgesellschaft. Besonders bitter: Ein Teil der Einnahmen aus Saisonabonnements und Sponsorengeldern war bereits verwendet worden, um Schulden aus dem vergangenen Geschäftsjahr zu begleichen. Dadurch entstand eine Finanzierungslücke von rund 1,2 Millionen Euro.

Kann die Finanzspritze den VSV retten?

Die nun geplanten 125.000 Euro sind für den angeschlagenen Club zweifellos eine willkommene Unterstützung. Um die finanziellen Schwierigkeiten zu überwinden, braucht es allerdings deutlich mehr. Der VSV strebt im Insolvenzverfahren eine Sanierungsquote von 20 Prozent an. Das bedeutet, dass die Gläubiger im Rahmen des geplanten Sanierungsplans ein Fünftel ihrer anerkannten Forderungen erhalten sollen. Ob die Sanierung gelingt, hängt unter anderem davon ab, ob die notwendige Finanzierung gesichert werden kann.

Fans wollen helfen

Der Spielbetrieb soll unterdessen weiterlaufen. Dabei setzt der Club neben Sponsoren und Partnern auch auf seine treuen Anhänger. So hat etwa der Fanclub „Absolut Villach“ eine Spendenaktion ins Leben gerufen und verkauft T-Shirts mit der Aufschrift „Villach wird nie untergehen“. Die Einnahmen sollen dem Herzensverein zugutekommen.