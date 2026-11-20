Weil selbst das fleißigste Christkind nicht alles allein machen kann, entfalteten Villacher Mädchen und Buben ihr kreatives Basteltalent und schmückten Weihnachtsbäume am Adventmarkt. Auch im Kinder-Kekse-Paradies geht es bereits hoch her.

Selbst gebastelter Weihnachtsschmuck

In den vergangenen Wochen haben Mädchen und Buben der Volksschulen Lind und Stadtpark sowie des Pfarrkindergartens St. Nikolai hübschen Weihnachtsschmuck selbst mit großer Begeisterung gebastelt. Nun statteten sie mit ihren Pädagoginnen dem Villacher Adventmarkt einen Besuch ab und brachten ihre kreativen Kunstwerke mit. „Die Kinder schmückten die etlichen Weihnachtsbäume, die wir auf dem Nikolaiplatz und auf dem Oberen Kirchenplatz zur Dekoration aufgestellt haben, in emsiger Aufregung“, freut sich Stadtmarketing-Geschäftsführer Pierre Bechler. „Bereits im Vorjahr waren uns die Mädchen und Buben hier eine große Hilfe!“

©Stadtmarketing Villach GmbH | Wie toll… ©Stadtmarketing Villach GmbH | …die Kinder hatten alle Hände voll zu tun beim Schmücken.

Kinder-Keks-Paradies

Begeistert von den verschönerten Zierbäumen ist auch Advent-Koordinator Klaus Krall: „Wir danken natürlich auch den Pädagoginnen, welche die Kinder bei den Bastelarbeiten unterstützt und dann auf den Adventmarkt begleitet haben.“ Während das emsige Baumschmücken über die Bühne ging und sich alle gemeinsam über das gelungene Projekt freuten, hatten andere Mädchen und Buben im Kinder-Kekse-Paradies am Hauptplatz 31 alle Hände voll zu tun. Schließlich gilt es hier Dienstag und Mittwoch bis zum 16. Dezember Lebkuchen der Konditorei Rainer zu verzieren, zu verkosten und auch mit nach Hause zu nehmen.

Adventrally

Voll Fahrt aufgenommen hat auch die vom Villach Jungunternehmen MOVEVO unterstützte Adventrally mit dem Fotocontest. Bechler und Krall berichten: „Die ersten Kinder und Familien haben die 12 Stationen in der Innenstadt bereits besucht, ihre Fotos hochgeladen und dann ihr süßes Dankeschön im Büro des Stadtmarketings abgeholt.“