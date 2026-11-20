Der Aktionstag, der in über 60 Ländern stattfindet, lädt Menschen ein, an diesem Tag bewusst auf Konsum zu verzichten, das eigene Konsumverhalten zu hinterfragen und alternative Formen des Wirtschaftens und Teilens auszuprobieren.

Das Gegenteil von Fast Fashion

Teilen statt kaufen, Wertschätzung statt Wegwerfen, Gemeinschaft statt Konkurrenz. Statt Neues zu kaufen, werden Lieblingsstücke weitergegeben, Ressourcen geschont und eine lebendige Schenkkultur gelebt. Denn jedes Kleidungsstück, das ein zweites Leben findet, spart Wasser, Energie sowie Rohstoffe und entzieht sich dem Kreislauf der „Fast Fashion“.

Daten: Wann: 28. November 2026, von 11 bis 15 Uhr

Wo: Freiraum Myzel, Lederergasse 18, 9500 Villach



So funktioniert’s

Gut erhaltene Kleidungsstücke oder Accessoires, die selbst nicht mehr getragen werden, aber anderen Menschen noch Freude bereiten könnten, können mitgebracht werden. Vor Ort kann in Ruhe in den mitgebrachten Schätzen gestöbert und mitgenommen werden, was gefällt und passt – unkompliziert und kostenlos. Wer möchte, schreibt die Geschichte des Kleidungsstücks oder persönliche Gedanken auf einen kleinen Zettel. So reist mit jedem Stück vielleicht auch eine kleine Geschichte weiter. „Der Kauf-Nix-Tag zeigt, dass ein Leben mit weniger Konsum nicht Verzicht bedeutet, sondern Bereicherung. Die Kleiderschenkerei ist ein Beispiel dafür, wie einfach und lebendig solidarisches und ökologisches Handeln im Alltag aussehen kann“, heißt es seitens der Veranstalter.