Der Unfall des Villacher FPÖ-Stadtrates Erwin Baumann, dessen Auto wie exklusiv berichtet während der Fahrt durch die Stadt plötzlich ein Vorderrad verlor, konnte rasch geklärt werden. Es war Schlamperei.

Es gab nach dem Vorfall sofort Spekulationen, es könnte gar ein Anschlag gewesen sein, jemand hätte die Radmuttern am linken Vorderrad des Pkws von Baumann gelockert. „Wir haben nach Alarmierung durch den Bericht von 5 Minuten die Ermittlungen sofort aufgenommen“, so der Chef der Villacher Polizei Erich Londer. „Schnell stellte es sich heraus, dass in jener Werkstatt in Spittal, in der eine Reparatur an der Auspuffanlage von Baumanns Auto vorgenommen wurde, auch in dieser Zeit die Vorderräder abmontiert wurden. Da passierte es dann, als man die Räder wieder aufmontierte, die Muttern offensichtlich schlecht angezogen hatte. Baumann wusste offensichtlich nichts davon“, so Londer.

Nach Unfall mit dem Auto von FPÖ-Chef Baumann: Es war Schlamperei

Normalerweise sollten die Radmuttern nach einer Montage der Räder zur Sicherheit nach 50 Fahrkilometern auf deren Festigkeit überprüft werden. Baumann: „Mir hat niemand was gesagt, ich kam auch nicht auf die Idee, dass bei einer Reparatur des Auspuffs die Vorderräder abmontiert werden mussten. Die Firma hat sich für diese Schlamperei bei mir entschuldigt und den Schaden, der immerhin rund 2000 Euro beträgt, natürlich übernommen. Für den Betrieb, der sonst als sehr gute Werkstatt in Spittal gilt, könnte es auch noch zu einem gerichtlichen Nachspiel kommen. Londer. “Nach Abschluss der Ermittlungen wird es wohl einen Bericht an die Staatsanwaltschaft geben“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.11.2026 um 19:48 Uhr aktualisiert