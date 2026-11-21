Vor heimischer Kulisse in der Villacher Stadthalle wollte der EC VSV am Freitagabend gegen die Drachen aus Ljubljana wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenplätze einfahren.

Nach der 3:7-Auswärtsniederlage am Mittwoch in Budapest wollten die Villacher Adler am Freitagabend wieder an ihre jüngste Heimstärke anknüpfen. Vor der Partie hatten die Blau-Weißen sechs ihrer acht Saisonsiege in der eigenen Halle gefeiert. Mit dem HK Olimpija Ljubljana gastierte allerdings die bislang treffsicherste Offensive (86 Tore in 21 Spielen) und gleichzeitig das beste Auswärtsteam der win2day ICE Hockey League in der Draustadt. Und diese konnten die Villacher nicht bezwingen: Die Adler mussten sich vor heimischem Publikum Olimpija Ljubljana deutlich mit 2:6 geschlagen geben.

Das Spiel

Dabei starteten die Adler durchaus engagiert in die Partie und kamen immer wieder zu Abschlüssen. Kurz vor der ersten Drittelpause schlugen allerdings die Gäste zu: Jan Urbas brachte die Slowenen in der 19. Minute im Powerplay mit 1:0 in Führung. Auch im zweiten Drittel kämpften die Villacher um den Ausgleich, ließen jedoch mehrere gute Möglichkeiten ungenutzt. Die Gäste zeigten sich hingegen äußerst effizient. Christopher Russell Douglas erhöhte in der 31. Minute auf 2:0. Wenig später wurde es hitzig: Nach einer Prügelei und mehreren Strafen musste der VSV in doppelter Unterzahl antreten. Das nutzte Terrence James Brennan in der 36. Minute zum 3:0. Nur zwei Minuten später folgte der nächste Rückschlag: Ein unglückliches Eigentor der Villacher, das Nicolai Meyer zugeschrieben wurde, sorgte für den 4:0-Pausenstand.

Zwei späte Treffer für die Adler

Im Schlussdrittel gaben sich die Villacher zwar nicht auf, doch der Puck wollte zunächst einfach nicht ins gegnerische Tor. Stattdessen erhöhte Meyer in der 52. Minute auf 5:0. Erst in der 57. Minute gelang Felix Maxa der erste Treffer für die Gastgeber. Die Freude währte allerdings nur kurz, denn wenige Sekunden später stellte Ziga Mehle auf 6:1. John Hughes konnte 15 Sekunden vor der Schlusssirene noch auf 2:6 verkürzen. Trotz kämpferischer Leistung stand für den VSV damit die nächste deutliche Niederlage fest. Als Nächstes müssen die Villacher auswärts bei den Black Wings Linz antreten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.11.2026 um 06:44 Uhr aktualisiert