Mit einer kleinen Geste jemandem eine große Freude machen: Im Villacher Rathaus steht ab sofort wieder der Wünschebaum der Arge Sozial. Hier kannst du Menschen unterstützen, die es nicht leicht haben.

Weihnachten ist die Zeit des Schenkens. Doch nicht für alle Menschen ist es selbstverständlich, dass ein Geschenk unter dem Christbaum liegt. Genau hier setzt der Wünschebaum der Arge Sozial Villach an, der seit Freitag wieder bereitsteht: Im Foyer des Villacher Rathauses hängen Weihnachtswünsche von Menschen, die von der Arge Sozial betreut werden. Besucher können einen dieser Wünsche auswählen und erfüllen.

Kinder schmückten den Wünschebaum

Für einen besonders festlichen Auftakt sorgten die Kinder des Horts Maria Gail. Gemeinsam mit ihren Pädagogen hatten sie bei Kreativnachmittagen Weihnachtsschmuck gebastelt und Lieder einstudiert. Bei der Eröffnung sangen sie Weihnachtslieder, sogar „O Tannenbaum“ wurde auf der Geige gespielt. „Mit ihren Liedern und dem selbst gebastelten Schmuck haben sie den Wünschebaum zu etwas ganz Besonderem gemacht“, freut sich Bildungsreferentin und erste Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig.

So kannst du einen Weihnachtswunsch erfüllen

Wer mitmachen möchte, kann sich im Foyer des Villacher Rathauses einen Wunsch vom Baum aussuchen und das entsprechende Geschenk besorgen. Bis spätestens 11. Dezember können die Geschenke direkt bei der Arge Sozial Villach abgegeben werden. „Mit dieser Aktion können Menschen dazu beitragen, Villacher:innen, die es nicht leicht haben, ein möglichst schönes Weihnachtsfest zu bereiten“, erklärt Bürgermeister Günther Albel. Auch Sozialreferentin und zweite Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser freut sich über die Aktion: „Der Wünschebaum zeigt auf besonders schöne Weise, was unsere Stadt ausmacht: Menschen, die füreinander da sind und mit einer kleinen Geste Großes bewirken können.“