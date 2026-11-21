Nach der bitteren Heimniederlage des VSV gegen Ljubljana kam es am Freitagabend in Villach zu einem gewalttätigen Zwischenfall. Mehrere Männer attackierten einen Pkw mit vier Insassen. Ein 28-Jähriger wurde verletzt.

Sportlich war der Freitagabend für die Villacher Adler bereits bitter genug: Vor heimischem Publikum musste sich der VSV dem HK Olimpija Ljubljana mit 2:6 geschlagen geben. Doch nach dem Eishockeyspiel kam es in Villach auch abseits des Eises zu unschönen Szenen. Wie die Polizei am Samstag, dem 21. November 2026, mitteilt, griffen mehrere bislang unbekannte Männer gegen 21.45 Uhr ein Auto an, in dem vier Personen saßen. Einer der Insassen wurde dabei verletzt.

Drei Männer schlugen auf 28-Jährigen ein

Laut Polizei attackierten die Unbekannten zunächst den Pkw. Als einer der vier Insassen die Autotür öffnete, gingen drei Männer sofort auf ihn los und schlugen auf ihn ein. Bei dem Opfer handelt es sich um einen 28-Jährigen aus dem Bezirk Feldkirchen, der bei der Attacke verletzt wurde. Den Angreifern gelang es, unerkannt zu flüchten. Das Stadtpolizeikommando Villach führt nun die weiteren Ermittlungen zu dem Fall.

Schon beim Kärntner Derby gab es Fan-Wirbel

Es ist nicht der erste Zwischenfall im Umfeld eines VSV-Heimspiels innerhalb weniger Tage. Bereits nach dem 365. Kärntner Derby zwischen dem VSV und dem KAC am 11. November musste die Polizei einschreiten. Nach dem 3:0-Sieg der Klagenfurter war es in der Villacher Stadthalle zu Auseinandersetzungen zwischen Anhängern der beiden Erzrivalen gekommen. Wie Polizeisprecher Werner Pucher damals gegenüber 5 Minuten bestätigte, erstatteten die Beamten mehr als 20 Verwaltungsanzeigen, unter anderem wegen Anstandsverletzungen und Ordnungsstörungen. Hinzu kam eine strafrechtliche Anzeige wegen eines Vorfalls außerhalb der Stadthalle.