Am Campus Villach steht ein großes Bauprojekt bevor: Die CU Carinthia University of Applied Sciences – Hochschule Kärnten investiert rund 35 Millionen Euro in neue Science and Energy Labs im Technologiepark Villach. Auf einer Fläche von etwa 6.000 Quadratmetern sollen moderne Labors, Werkstätten und zusätzliche Räume für Forschung und Entwicklung entstehen. Es handelt sich um die bislang größte Einzelinvestition in der Geschichte der Hochschule. Das Projekt wurde bereits im Oktober 2026 vom Aufsichtsrat beschlossen.

Altes Gebäude stößt an seine Grenzen

Der Neubau ist laut Hochschule dringend notwendig. Die bestehenden Science and Energy Labs befinden sich derzeit in einem Gebäude aus den 1970er-Jahren, das 2010 für die Nutzung als Laborgebäude angepasst wurde. Mittlerweile ist die Bausubstanz mehr als 50 Jahre alt. Eine Sanierung oder Erweiterung wäre laut Hochschule wirtschaftlich nicht sinnvoll. Hinzu kommt, dass die vorhandenen Räumlichkeiten bereits an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Mit dem Neubau sollen Studierende, Lehrende und Forschende künftig mehr Platz bekommen, um gemeinsam an neuen Technologien und Forschungsprojekten zu arbeiten. Auch die Zusammenarbeit mit Unternehmen aus der Wirtschaft und Industrie soll dadurch erleichtert werden. „Diese Investition ist ein klares Bekenntnis zum Standort Villach und zu unserer Verantwortung als Bildungs- und Forschungsinstitution“, betont Hochschulgeschäftsführer Martin Waiguny. Das neue Gebäude soll nicht nur Studierenden und Mitarbeitern zur Verfügung stehen, sondern auch für Führungen und Trainings einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich sein.

Campus soll Begegnungszone für Villacher werden

Doch nicht nur die Forschungsgebäude sollen erneuert werden. Geplant ist auch eine umfassende Weiterentwicklung des Campusgeländes. Der Bereich rund um das bestehende Hauptgebäude und die neuen Science and Energy Labs soll künftig stärker miteinander verbunden werden. Die Idee dahinter: Der Campus soll nicht ausschließlich ein Ort zum Studieren und Forschen sein, sondern auch eine offene Begegnungszone für die Villacher Bevölkerung werden. So sollen neue Möglichkeiten für den Austausch zwischen Hochschule, Wirtschaft und Stadt entstehen. „Besonders wichtig ist uns dabei auch die Weiterentwicklung des Campus als offene Begegnungszone: ein Ort, an dem Hochschule, Wirtschaft, Stadt und Bevölkerung stärker miteinander in Austausch kommen“, erklärt Kathrin Stainer-Hämmerle, Rektorin der CU Hochschule Kärnten.

©LPD ArchivTine Rektorin Kathrin Stainer-Hämmerle sieht die Millioneninvestition als Stärkung von Lehre, Forschung und Praxis.

Baustart 2028, Fertigstellung 2029

Bis die neuen Gebäude tatsächlich genutzt werden können, wird es allerdings noch etwas dauern. Im kommenden Jahr sollen zunächst die Planungs- und Beschaffungsverfahren beginnen. Der Baustart ist für 2028 geplant, die Fertigstellung für 2029. Mit Beginn des Wintersemesters 2029/30 sollen die neuen Labors, Werkstätten und Forschungsflächen vollständig in Betrieb gehen.

Politik sieht „starkes Signal“

Auch Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) sieht in dem Projekt einen wichtigen Schritt für den Forschungsstandort Kärnten. „Mit den neuen Science and Energy Labs in Villach schaffen wir wichtige zusätzliche Möglichkeiten für Spitzenforschung, moderne Ausbildung und technologische Entwicklungen“, erklärt er. Villachs Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) begrüßt die Investition ebenfalls. Sie sei ein starkes Signal für den Bildungsstandort Villach. Gleichzeitig verweist er auf ein weiteres Vorhaben: Gemeinsam mit der Hochschule und Wohnbauträgern arbeite die Stadt derzeit an 100 neuen Plätzen für studentisches Wohnen in der Innenstadt.