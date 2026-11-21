Villach hat ein neues Christkind! Insgesamt 23 Kinder hatten sich für die besondere Rolle beim traditionellen Bauernadvent beworben. Nun steht fest, wer am 20. Dezember die Besucher verzaubern darf.

Wer darf heuer als Christkind beim traditionellen Villacher Bauernadvent auftreten? Diese Frage wurde am Donnerstag, dem 19. November 2026, im Parkcafé Villach beantwortet. Insgesamt 23 Kinder hatten sich für die „Suche nach dem Christkind“ der Bauerngman Villach beworben. Sie alle zeigten vor der Jury ihr Können und waren laut Veranstalter mit großer Begeisterung dabei. Am Ende fiel die Wahl auf den elfjährigen Heinrich Klammer aus Villach, der die Jury mit seinem souveränen Auftritt überzeugte.

Diese Engel begleiten Heinrich

Ganz allein wird Heinrich beim Bauernadvent natürlich nicht unterwegs sein. An seiner Seite stehen die beiden Hauptengel Emma Gloria Regenfelder und Hanna-Sophie Santler. Zur Engelsschar gehören außerdem Hanna Michitsch, Mia Schütz, Ella Horner, Marion Obermann, Pia Thamer, Hannah Winkler, Zoe Olivotto, Natalia Gasparova und Olivia Oder. Die Entscheidung fiel der Jury nicht leicht. Adventbauer Michael Großegger und Organisator Gerhard Brüggler unterstützten die Kinder während der Auswahl und halfen ihnen dabei, ihre Nervosität abzulegen.

©Villacher Bauernadvent/Oskar Höher Hauptengel Emma, Christkind Heinrich und Hauptengel Hannah-Sophie mit Organisator Gerhard Brüggler und Adventbauer Michael Grossegger.

Christkind kommt mit dem Schiff über die Drau

Seinen großen Auftritt hat Heinrich am Sonntag, dem 20. Dezember 2026. Dann wird er gemeinsam mit den Engeln auf Schiffen der Wasserrettung und der Feuerwehr Villach bei den Drau-Terrassen vor dem Congress Center Villach ankommen und das Friedenslicht überbringen. Dieses wird anschließend in Feuerschalen entzündet und kann von den Besuchern mit nach Hause genommen werden. Auch auf der Drau wird einiges geboten: Rund 30 Taucher sollen in der Formation des „Sterns von Bethlehem“ einschwimmen, während ein leuchtender Engel über dem Fluss schwebt.

Rund 400 Kinder beim festlichen Umzug dabei

Nach der Ankunft führt ein großer Umzug über den Hauptplatz bis zum Rathausplatz. Mit dabei sind unter anderem eine Christkindl-Kutsche, Maria und Josef, die Heiligen Drei Könige auf Pferden, Lamas sowie rund 400 als Hirten verkleidete Volksschüler und Pfadfinder. Der Villacher Bauernadvent beginnt am 20. Dezember um 17 Uhr. Bereits um 16 Uhr findet in der Nikolaikirche ein Konzert des Finanzchors Villach statt.