An der Kärntner Tourismusschule in Villach stehen große Veränderungen bevor! Neue Ausbildungswege sollen Jugendlichen künftig noch mehr Möglichkeiten bieten. Anfang Dezember gibt es spannende Einblicke.

Die Kärntner Tourismusschule (KTS) in Villach stellt ihr Ausbildungsangebot neu auf. Künftig sollen Schüler noch mehr Möglichkeiten haben, sich auf unterschiedliche Berufe in der Tourismusbranche vorzubereiten. Welche Neuerungen geplant sind und wie der Schulalltag aussieht, zeigt die KTS beim Open House am Donnerstag, dem 3. Dezember 2026, von 13 bis 18 Uhr. Wer an diesem Tag keine Zeit hat, kann mit der Schule auch einen individuellen Schnuppertermin vereinbaren.

©KTS Villach Die KTS Villach lädt am 3. Dezember zum Open House.

Neue dreijährige Ausbildung startet

Eine der größten Neuerungen ist die dreijährige Hotelfachschule „Tourismus:digital – Kulinarik & Events“. Sie verbindet die praktische Ausbildung in Hotellerie, Gastronomie und Eventmanagement mit digitalen Kenntnissen. Damit sollen die Jugendlichen sowohl auf den direkten Berufseinstieg als auch auf eine mögliche Selbstständigkeit vorbereitet werden. Auch in der fünfjährigen Höheren Lehranstalt für Tourismus gibt es künftig neue Wahlmöglichkeiten. Neben dem bisherigen Schwerpunkt Tourismus und Pferdewirtschaft werden die Spezialisierungen „Hotelmanagement & HR – Future Hospitality Leadership“ und „International Travel Academy“ angeboten.

©KTS Villach Der an der KTS angebotene Schwerpunkt „Pferdewirtschaft“ ist in Österreich einzigartig.

Cocktails, Verkostungen und Blick ins Internat

Beim Tag der offenen Tür können Besucher die neuen Ausbildungswege kennenlernen und selbst erleben, was an der Tourismusschule alles geboten wird. Auf dem Programm stehen unter anderem Schul- und Internatsführungen, Käseverkostungen, regionale Spezialitäten, süßes Flambieren und kreative Cocktail-Kreationen der Schüler. Auch eine Rätselrunde durch das Internat, die „KTS Duck Challenge“, mehrsprachige Sketches und Präsentationen der Schülerunternehmen sind geplant. Wer Fragen zur Ausbildung hat, kann direkt mit Lehrkräften und Schülern sprechen.