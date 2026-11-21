Nach der bitteren 2:6-Heimniederlage gegen Ljubljana wartet auf die Villacher Adler bereits die nächste Herausforderung. Am Sonntag geht es auswärts gegen die Black Wings Linz – und die sind vor eigenem Publikum kaum zu bezwingen.

Für den VSV läuft es derzeit alles andere als rund. Nach der 3:7-Niederlage in Budapest am Mittwoch mussten sich die Villacher Adler am Freitag auch vor heimischem Publikum dem HK Olimpija Ljubljana mit 2:6 geschlagen geben. Viel Zeit, um die Niederlage zu verdauen, bleibt allerdings nicht: Bereits am Sonntag, dem 22. November 2026, gastieren die Blau-Weißen bei den Black Wings Linz. Spielbeginn ist um 17.30 Uhr. Und die Ausgangslage könnte für die Villacher kaum schwieriger sein.

Linz ist das beste Heimteam der Liga

Während der VSV nach 20 Spielen mit 25 Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz der win2day ICE Hockey League liegt, mischen die Linzer ganz vorne mit. Mit 44 Punkten belegen die Oberösterreicher derzeit Rang drei. Besonders beeindruckend ist ihre Heimbilanz: Von zehn Partien vor eigenem Publikum konnten die Black Wings neun gewinnen. Damit sind sie aktuell das stärkste Heimteam der Liga. Ganz anders sieht es beim VSV aus. Die Adler haben ihre letzten fünf Auswärtsspiele allesamt verloren und dabei insgesamt nur acht Tore erzielt. Der letzte Auswärtssieg gelang den Villachern am 25. September in Salzburg. Seither warten die Blau-Weißen auf einen weiteren Erfolg in der Fremde. Ob ausgerechnet gegen die heimstarken Linzer die Wende gelingt?

Zwei Spieler könnten zurückkehren

Immerhin gibt es bei den Villachern personell einen kleinen Lichtblick. Steven Strong steht nach seiner Verletzung wieder zur Verfügung. Auch Julian Metzler, der zuletzt krankheitsbedingt fehlte, könnte in den Kader zurückkehren. Weiterhin verzichten müssen die Adler hingegen auf Scott Walford, der aufgrund einer langwierigen Oberkörperverletzung noch mehrere Wochen ausfallen wird. Die Partie am Sonntag beginnt um 17.30 Uhr in der Linz AG Eisarena und wird auf sporteurope.tv sowie im Radio Kärnten Eishockey-Magazin übertragen.

Gewalttätiger Zwischenfall nach letztem Heimspiel

Für Schlagzeilen sorgte zuletzt allerdings nicht nur die sportliche Leistung des VSV. Nach der Heimniederlage gegen Ljubljana kam es am Freitagabend in Villach zu einer gewalttätigen Attacke. Mehrere bislang unbekannte Männer griffen nach dem Spiel einen Pkw mit vier Insassen an. Als einer der Insassen die Autotür öffnete, schlugen drei Männer sofort auf ihn ein. Der 28-Jährige aus dem Bezirk Feldkirchen wurde dabei verletzt.