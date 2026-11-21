Den Wald mit allen Sinnen erleben, zur Ruhe kommen und Neues lernen: Genau das ermöglicht der Verein WurzelWerk in Finkenstein Kindern und Erwachsenen. Dieses Engagement wurde nun gewürdigt.

Raus in die Natur, den Wald entdecken und dabei etwas für die eigene Gesundheit tun: Genau das steht beim Verein WurzelWerk in Finkenstein im Bezirk Villach-Land im Mittelpunkt. Mit seinen Angeboten für Kinder und Erwachsene möchte der Verein nicht nur die Freude an der Natur wecken, sondern auch das körperliche und seelische Wohlbefinden stärken. Für dieses Engagement wurde WurzelWerk nun vom Land Kärnten als „Gesunder Verein“ ausgezeichnet.

Von Kräuterwissen bis Erste Hilfe

Der Verein von Barbara Binter und Eva-Maria Puschan betreibt unter anderem einen Wald-Naturkindergarten. Darüber hinaus gab es in den vergangenen Projektjahren zahlreiche Angebote für unterschiedliche Altersgruppen. Dazu gehörten Bewegung und Entspannung, Achtsamkeitsübungen, Sinneswahrnehmung, Kräuterwissen und Gedächtnistraining. Auch Erste-Hilfe-Angebote für körperliche und psychische Notfälle, Elternbildung und die Förderung der seelischen Gesundheit standen auf dem Programm. Der Wald dient dabei als Ort zum Lernen, Entdecken und Erholen.

Landesrätin überreichte Auszeichnung

Gesundheitslandesrätin Beate Prettner (SPÖ) überreichte dem Verein persönlich die Glastafel „Gesunder Verein“. Damit würdigt das Land Kärnten Vereine, die sich aktiv für die Gesundheitsförderung einsetzen. „Der Verein WurzelWerk zeigt vor, wie viel durch Eigeninitiative, Zusammenhalt und gute Ideen bewegt werden kann“, betont Prettner. Das Engagement sei eine Bereicherung für die gesamte Gemeinde. Die Initiative „Gesunder Verein“ soll Vereine dazu ermutigen, Gesundheit stärker in ihre Aktivitäten einzubauen. Dafür ist auch finanzielle Unterstützung durch das Land vorgesehen.