Beim Jahreskongress AIC 2026 im Kongresszentrum Villach diskutiert die ÖGARI noch bis heute über das Thema „Medizin unter Spardruck: Wie viel Effizienz verträgt die Qualität?“

Beim Jahreskongress AIC 2026 im Kongresszentrum Villach diskutiert die ÖGARI noch bis heute über das Thema „Medizin unter Spardruck: Wie viel Effizienz verträgt die Qualität?“

Steigende Gesundheitsausgaben, knappe Personalressourcen und wachsender wirtschaftlicher Druck stellen Österreichs Spitäler vor enorme Herausforderungen. Genau darüber beraten noch bis heute, Samstag, dem 21. November 2026, führende Mediziner beim Jahreskongress AIC 2026 der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI) im Kongresszentrum Villach. Unter dem Leitthema „Medizin unter Spardruck: Wie viel Effizienz verträgt die Qualität?“ beleuchten die Experten, wo bessere Abläufe wirklich Kosten sparen und wo falsche Einsparungen am Ende teuer werden.

„Effizienz darf nicht allein an Kosten gemessen werden“

Besonders stark vertreten ist dabei auch die Kärntner Spitzenmedizin: ÖGARI-Präsident Priv.-Doz. Prim. Dr. Michael Zink, Vorstand der Abteilungen für Anästhesiologie und Intensivmedizin am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. Veit an der Glan sowie am Krankenhaus der Elisabethinen in Klagenfurt, warnt vor reinen Sparmaßnahmen: „Effizienz in der Medizin darf nicht allein an Kosten und Einsparungen gemessen werden. Entscheidend ist, welche Qualität der Versorgung wir mit den vorhandenen Ressourcen erreichen und welchen Nutzen die Patientinnen und Patienten daraus ziehen.“ Sein Fazit für die Versorgung der Patienten fällt klar aus: „Unser Ziel muss eine Medizin sein, die wirtschaftlich verantwortungsvoll handelt, ohne dabei an Qualität, Sicherheit oder Menschlichkeit einzubüßen.“

Warum frühe Schmerztherapie und gezielte Notärzte entscheidend sind

Auch Prim. Univ.-Prof. Dr. Rudolf Likar, Leiter der Sektion Schmerzmedizin der ÖGARI und Abteilungsvorstand am Klinikum Klagenfurt sowie am LKH Wolfsberg, bringt seine Expertise in Villach ein. Er warnt davor, bei der Schmerzbehandlung zu sparen, denn nach größeren Operationen können bis zu 15 Prozent der Betroffenen an länger anhaltenden Schmerzen leiden: „Die teuerste Schmerztherapie kann jene sein, die zu spät beginnt.“