Über Jahrzehnte prägte Hans Rettl das Villacher Traditionshaus Rettl 1868 und das Kärntner Handwerk. Nun ist der leidenschaftliche Schneidermeister und Senior-Chef, bekannt für Humor und Handschlagqualität, verstorben.

Geboren 1931, wurde Hans Rettl die Liebe zum Schneiderhandwerk bereits in die Wiege gelegt. Nach den ersten Lehrjahren im Familienbetrieb sammelte er wertvolle Erfahrungen in den europäischen Modemetropolen Wien, Paris und London, bevor er 1955 erfolgreich seine Meisterprüfung ablegte.

Grundstein für den Erfolg in Villach gelegt

1965 schlug er gemeinsam mit seiner Frau Gertrude in der Villacher Freihausgasse 12 ein neues Kapitel auf. Mit feinem Gespür für Qualität und Stil legte er dort den Grundstein für den überregionalen Erfolg von Rettl 1868, ehe er das Unternehmen 1991 vertrauensvoll an seinen Sohn Thomas übergab.

Ein Villacher Original mit legendärem Humor

Getreu seinem Lebensmotto „Immer in Bewegung bleiben“ bedeutete der Ruhestand für ihn niemals Stillstand: Bis ins hohe Alter war Hans Rettl ein täglicher, geschätzter Gast in der Werkstatt, teilte seinen großen Erfahrungsschatz mit dem Team und sorgte mit seinem legendären Humor stets für gute Laune. Mit ihm verliert Villach ein echtes Original und einen Vollblut-Unternehmer der alten Schule.