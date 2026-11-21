Da sich zunächst keine Nachfolge für die Obmannschaft fand, stand sogar die Auflösung des örtlichen GO-Mobil-Vereins im Raum. Nun übernimmt Gemeinderat und Bürgermeisterkandidat Armin Trink.

Das örtliche GO-Mobil bleibt der Bevölkerung weiterhin erhalten. Nachdem sich für die Obmannschaft zunächst keine Nachfolge gefunden hatte und damit sogar die Auflösung des Vereins im Raum stand, hat Gemeinderat und Bürgermeisterkandidat Armin Trink Verantwortung übernommen. Er tritt ab sofort die Obmannschaft des GO-Mobil-Vereins Nötsch im Gailtal an. Das berichtet die SPÖ – Nötsch im Gailtal auf den sozialen Medien.

Wichtiger Schritt für Mobilität vor der Haustür

Wie die SPÖ Nötsch im Gailtal mitteilte, konnte mit diesem Schritt ein entscheidender Beitrag geleistet werden, um den Fahrdienst für die Gemeindebevölkerung zu erhalten. Ob zum Einkaufen, zum Arzt, zum Bahnhof oder zu einer Veranstaltung: Das GO-Mobil sei für viele Menschen aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken und ermögliche Mobilität direkt vor der Haustür, heißt es. Gleichzeitig richtet die Ortspartei einen besonderen Dank an den bisherigen Obmann Wolfgang Fischer für seinen langjährigen ehrenamtlichen Einsatz sowie an das gesamte GO-Mobil-Team für die wertvolle Arbeit.