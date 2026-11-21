Nach dem Erfolg beim Auftakt im Oktober wird es am kommenden Dienstag am Faaker See deutlich frostiger: Am 24. November ab 19 Uhr wird zum nächsten kostenlosen Vollmond-Schwimmen an den Panoramabeach Drobollach eingeladen.

Nachdem beim Auftakt am Nationalfeiertag sich rund 70 Mutige bei damals noch 14 Grad in den Faaker See wagten, steht am kommenden Dienstag, dem 24. November 2026, die zweite Auflage des Kärntner Vollmond-Schwimmens auf dem Programm. Treffpunkt ist erneut um 19 Uhr am Panoramabeach in Drobollach (Drobollacher Seepromenade 29, 9580 Villach), geparkt werden kann am Parkplatz des Strandbads. Diesmal warten allerdings deutlich härtere Bedingungen auf die Teilnehmer: Während die Lufttemperaturen laut Vorhersage um den Gefrierpunkt liegen, misst das Wasser des Faaker Sees nur noch rund acht Grad.

Erstmals mit Wasserrettung und Begleitung für Neulinge

Für maximale Sicherheit beim Gang ins kalte Nass ist gesorgt: Erstmals begleitet die Wasserrettung Faak am See die Veranstaltung direkt vom Ufer aus. Organisiert wird das kostenlose Event vom Villacher Mentaltrainer, Unternehmensberater, Autor und Eisbad-Weltrekordhalter Mario Oberstrass. Die Veranstaltung wird von der Stadt Villach unterstützt und soll bis einschließlich Mai zu jedem Vollmond stattfinden. Zusätzlich ist am 1. Jänner 2027 ein eigenes Neujahrsschwimmen geplant.

Die weiteren Vollmond-Termine am Faaker See