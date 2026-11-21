Pünktlich zur Hochsaison der Brauchtumsläufe erschien am heutigen Samstag, dem 21. November 2026, die erste Ausgabe von „KRAMPUS“, Österreichs Magazin für Krampus- und Perchtenbrauchtum im Handel.

Thalia Filialleiter Christian Wassermann freut sich zusammen mit KRAMPUS Magazin Chefredakteur Reinhard Wastl über die gelungene Auftaktkooperation.

Thalia Filialleiter Christian Wassermann freut sich zusammen mit KRAMPUS Magazin Chefredakteur Reinhard Wastl über die gelungene Auftaktkooperation.

Ab heute, Samstag, dem 21. November 2026, gibt es für Krampus- und Perchtenfans im ganzen Land neuen Lesestoff: Pünktlich zur Hochsaison der Läufe erscheint die neue Ausgabe von „KRAMPUS“, Österreichs Magazin für Krampus- und Perchtenbrauchtum, österreichweit im Zeitschriftenhandel. Zum Verkaufsstart warten besondere Extras auf Sammler und Brauchtums-Fans: Jeder Ausgabe liegen ein Riesenposter sowie vier exklusive Krampus-Postkarten bei. Darüber hinaus ist online unter eine eigens entworfene Merchandising-Kollektion erhältlich.

Kärntner Maskenschnitzer im Fokus

Für die künstlerische Gestaltung der aktuellen Ausgabe sowie der dazugehörigen Kollektion konnte mit Lukas Rubeis ein renommierter Vertreter der Szene gewonnen werden. Der Maskenschnitzer aus Radendorf in Kärnten schuf nicht nur die eindrucksvolle Maske, die das aktuelle Cover ziert, sondern zeichnet auch für das gesamte Design der streng limitierten „KrampusMerch EDITION 2026“ verantwortlich.

©Magneto CPA Lukas Rubeis präsentiert den neuen KRAMPUS Merch.

Auftaktkooperation zum größten Krampuslauf Österreichs

In Villach gibt es zum Verkaufsstart zudem eine besondere Kooperation: In der Thalia Buchhandlung in Villach liegt eine erhöhte Auflage an Magazinen auf, da am Freitag, dem 27. November 2026, der Villacher Krampuslauf, der größte seiner Art in Österreich, über die Bühne geht. Thalia-Filialleiter Christian Wassermann freut sich gemeinsam mit KRAMPUS-Magazin-Chefredakteur Reinhard Wastl über die gelungene Auftaktkooperation.