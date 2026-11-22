Am Freitagabend, dem 20. November 2026, begeisterte Kabarettist Christian Hölbling auf Einladung des BSA Villach und der SPÖ Villach mit seinem Programm „Der Wechselseitige“ das Publikum in Drobollach am Faaker See.

Auf Einladung des BSA Villach und der SPÖ Villach gastierte Kabarettist Christian Hölbling am Freitag, dem 20. November 2026, mit seinem Programm „Der Wechselseitige“ in der Hotel-Pension Melcher. Der Saal war bis auf den letzten Platz gefüllt, als der gebürtige Steirer, der seit 25 Jahren in Kärnten lebt, auf der Bühne stand.

Satire über Heimat, Identität und Zeitgeschichte

In seinem Programm widmete sich Hölbling den vielschichtigen Fragen von Herkunft, Heimat, Identität und gesellschaftlicher Zugehörigkeit. Mit sprachlicher Raffinesse, musikalischen Elementen und pointierter Satire hinterfragte er historisch gewachsene Denkmuster, politische Mythen und gesellschaftliche Widersprüche. Dabei spannte der Kabarettist einen Bogen zwischen österreichischer Zeitgeschichte und aktuellen politischen Entwicklungen und brachte das Publikum gleichermaßen zum Lachen wie zum Nachdenken.

Kultur als Impuls

BSA-Vorsitzender Werner Albel konnte neben zahlreichen Mitgliedern und Gästen auch Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig in Vertretung von Bürgermeister Günther Albel sowie Regine Diex, stellvertretende Landesvorsitzende des BSA Kärnten, begrüßen. „Politisches Kabarett leistet einen wertvollen Beitrag zur demokratischen Diskussionskultur. Es hinterfragt vertraute Sichtweisen, macht gesellschaftliche Widersprüche sichtbar und regt dazu an, eigene Überzeugungen kritisch zu reflektieren. Gerade in Zeiten zunehmender Polarisierung ist diese Auseinandersetzung besonders wichtig“, betonte Werner Albel. Auch Regine Diex hob den Stellenwert solcher Abende hervor: „Kultur eröffnet neue Perspektiven und schafft Raum für kritisches Denken.“

Geselliger Ausklang in der Hotel-Pension Melcher

Zum Abschluss galt der Dank allen Mitwirkenden und Organisatoren sowie Gastgeberin Karin Melcher und ihrem Team. Beim anschließenden kulinarischen Ausklang nutzten zahlreiche Besucher die Gelegenheit, die Eindrücke des Kabarettabends in persönlichen Gesprächen zu vertiefen.