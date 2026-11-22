Für Peter Kaiser gab es am Mittwochabend im Casino Velden eine besondere Auszeichnung. Der ehemalige Kärntner Landeshauptmann zählt zu drei Persönlichkeiten, die heuer mit dem Europapreis EUROPAEUS geehrt wurden.

Drei Persönlichkeiten, die sich auf unterschiedliche Weise für die europäische Zusammenarbeit eingesetzt haben, standen am Mittwoch, dem 18. November 2026, im Casino Velden am Wörthersee im Mittelpunkt. Dort wurde der Europapreis EUROPAEUS 2026 verliehen. Die Auszeichnungen überreichten Landeshauptmann Daniel Fellner und Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl.

Peter Kaiser für europäische Zusammenarbeit geehrt

Einer der drei Preisträger ist Kärntens ehemaliger Landeshauptmann Peter Kaiser. Er erhielt den EUROPAEUS in der Kategorie „Europapolitik – History in the making“. Damit wurde sein Engagement für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und die Vernetzung Kärntens mit den Nachbarregionen im Alpen-Adria-Raum gewürdigt. Die Laudatio hielt Monika Kircher, ehemalige Vorstandsvorsitzende von Infineon Austria.

©Forum Velden 2026/kk Die ehemalige EU-Kommissarin und Außenministerin Benita Ferrero-Waldner, Kärntens ehemaliger Landeshauptmann Peter Kaiser und Unternehmer Helmuth Kubin wurden am Mittwochabend im Casino Velden mit dem Europapreis EUROPAEUS 2026 geehrt.

Auch Ex-Außenministerin und Unternehmer ausgezeichnet

In der Kategorie „Bewusstseinsbildung – Europe on my mind“ wurde Benita Ferrero-Waldner geehrt. Die ehemalige österreichische Außenministerin und EU-Kommissarin erhielt die Auszeichnung für ihr langjähriges Wirken auf europäischer und internationaler Ebene. Die Laudatio hielt der frühere Bundeskanzler Wolfgang Schüssel.

Helmuth Kubin geehrt

Der dritte Preis ging an Helmuth Kubin, Gründer und Geschäftsführer des Kärntner Unternehmens Europlast sowie ehemaliger Bürgermeister von Dellach. Er wurde in der Kategorie „Wirtschaft – Internationalisierung/Pioniere“ für seinen Beitrag zur internationalen Ausrichtung der Kärntner Wirtschaft ausgezeichnet. Die Laudatio hielt Claudia Mischensky, Geschäftsführerin der Industriellenvereinigung Kärnten.

Europapreis wird seit 2009 vergeben

Der EUROPAEUS wurde 2009 ins Leben gerufen und wird alle zwei Jahre vom Land Kärnten, der Wirtschaftskammer Kärnten und dem Forum Velden vergeben. Zu den bisherigen Preisträgern zählen unter anderem Jean-Claude Juncker, Heinz Fischer, Hugo Portisch und Alois Mock. „Europa lebt von Menschen, die Verantwortung übernehmen, Brücken bauen und sich über Grenzen hinweg für ein gemeinsames Miteinander einsetzen“, betonte Landeshauptmann Daniel Fellner anlässlich der Verleihung. Gerade für Kärnten als Grenzregion sei die europäische Zusammenarbeit von besonderer Bedeutung.