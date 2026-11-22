Nicht nur Hunde und Katzen warten im Tierheim Villach auf eine zweite Chance. Auch eine zugeflogene Taube und zwei Meerschweinchen hoffen auf ein liebevolles Zuhause. Vielleicht passt einer der Schützlinge zu dir?

Im Tierheim Villach warten viele gefiederte und fellbesetzte Gefährten auf eine zweite Chance und ein liebevolles neues Zuhause. Wir stellen euch heute wieder einige davon vor – vielleicht ist für dich ein Freund fürs Leben dabei.

Winnie: Lebensfroh trotz Handicap

Winnie wartet im Tierheim sehnsüchtig auf eine zweite Chance. „Obwohl er sehr schlecht sieht, lässt er sich davon überhaupt nicht aufhalten – voller Lebensfreude erkundet er die Welt und genießt die Nähe zu Menschen“, schildern die Tierheimmitarbeiter ihren Schützling. Er ist ein kräftiger, starker Hund, der noch einiges lernen möchte. Deshalb sucht er hundeerfahrene Menschen ohne Kinder, die ihm mit Geduld, Konsequenz und viel Liebe Sicherheit und Orientierung geben. „Für Winnie wünschen wir uns ein Zuhause mit einem sehr gut eingezäunten Garten, in dem er sich sicher bewegen und wohlfühlen kann“, so das Tierheim abschließend.

©Tierheim Villach Winnie sucht ein Zuhause mit Hundeerfahrung.

Steckbrief Winnie: Malamute

braun-weiß

männlich

kastriert

geb.: 10. Dezember 2023

Boomer liebt lange Spaziergänge

Boomer wartet im Tierheim auf ein liebevolles Zuhause bei einer Einzelperson. Wie die Tierheim-Mitarbeiter erklären, versteht er sich gut mit anderen Hunden, liebt ausgedehnte Spaziergänge und zeigt sich bei vertrauten Menschen als verschmuster Begleiter. „Da Boomer einen ausgeprägten Beschützerinstinkt hat, wäre Hundeerfahrung von Vorteil“, so das Tierheim.

©Tierheim Villach Boomer wartet schon länger im Tierheim Villach auf ein neues Zuhause.

Steckbrief Boomer: Mischling

männlich

kastriert

geboren am 25. März 2016

Peppa ist ein bisschen schüchtern

Die junge Katze Peppa braucht ein wenig Zeit, um Vertrauen zu fassen. Die Tierheimmitarbeiter beschreiben die schwarz-weiße Katzendame wie folgt: „Sie ist anfangs zurückhaltend und beobachtet lieber aus sicherer Entfernung. Mit viel Geduld, Ruhe und Liebe wird sie Schritt für Schritt auftauen.“ Wer ihr jedoch die Zeit gibt, die sie braucht, wird mit ihrem Vertrauen belohnt.

©Tierheim Villach Peppa braucht Zeit, um Vertrauen zu fassen.

Steckbrief Peppa: EHK

weiblich

schwarz-weiß

geb.: März 2026

Taube Herta braucht ein Zuhause mit Erfahrung

Nicht nur Katzen und Hunde, auch die zugeflogene Taube Herta wartet derzeit im Tierheim Villach auf einen neuen Platz fürs Leben. Sie ist eine weiße Zuchttaube mit braunem Kopf. „Wir wünschen uns für die Taube ein liebevolles neues Zuhause bei Menschen, die Erfahrung mit Tauben haben und ihr einen sicheren Platz bieten können“, so das Tierheim.

©Tierheim Villach Die Zuchttaube Herta sucht ein neues Zuhause.

Loki und Kokosnuss gibt’s nur im Doppelpack

„Die beiden Meerschweinchen möchten unbedingt zusammenbleiben und suchen ein liebevolles Zuhause, in dem sie gemeinsam glücklich werden dürfen“, beschreibt das Tierheim Villach die zwei süßen Nager. Sie sind ausschließlich Innenhaltung gewohnt und brauchen ein artgerechtes Gehege, viel Platz und Menschen, die ihnen ein schönes Leben schenken.

©Tierheim Villach Loki sucht gemeinsam mit seinem Freund … ©Tierheim Villach … Kokosnuss ein neues Zuhause.

Steckbrief Loki & Kokosnuss: Meerschweinchen

beide männlich

beide kastriert

Loki: schwarz-weiß; Kokosnuss: dreifärbig

geb.: beide im Juli 2026