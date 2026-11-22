In schwierigen Zeiten halten die Villacher Adler zusammen. Nach dem Insolvenz-Schock gibt es für die Fans nun eine weitere Möglichkeit, ihren Herzensverein zu unterstützen und sich dabei schon auf Weihnachten einzustimmen.

Die finanzielle Situation des VSV sorgte in den letzten Wochen für Schlagzeilen. Nach der Insolvenz der Betriebsgesellschaft Anfang November kämpfen die Verantwortlichen darum, den Traditionsverein wieder auf Kurs zu bringen. Dabei können auch die Fans ihren Beitrag leisten – und sich gleichzeitig auf Weihnachten einstimmen. Denn von Montag, dem 23. November, bis Samstag, dem 28. November 2026, betreibt der VSV einen eigenen Weihnachtsstand im ATRIO in Villach. Dort können Anhänger blau-weiße Weihnachtsgeschenke erwerben und damit ihren Verein unterstützen.

Zwei VSV-Cracks kommen zur Autogrammstunde

Zum Auftakt hat sich der Verein auch etwas Besonderes für seine Anhänger einfallen lassen. Am Montag, dem 23. November, werden die beiden VSV-Cracks Paolo Wieltschnig und Julian Raspotnig persönlich beim Weihnachtsstand vorbeischauen. Ab 15 Uhr stehen sie für Autogramme und gemeinsame Fotos bereit. In einem Video auf Facebook machen die beiden Cracks bereits auf die Aktion aufmerksam und laden die Fans zum Vorbeischauen ein.

VSV kämpft mit Millionen-Schulden

Die Aktion kommt zu einer Zeit, in der der Villacher Eishockeyclub finanzielle Unterstützung besonders gut gebrauchen kann. Wie berichtet, musste die EC VSV GmbH am 9. November ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragen. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf rund 2,8 Millionen Euro. Eine akute Liquiditätslücke von etwa 1,2 Millionen Euro erschwert zudem den laufenden Spielbetrieb und die geplante Sanierung. Zuletzt gab es immerhin einen kleinen Lichtblick: Das Land Kärnten stellte eine Unterstützung von 125.000 Euro in Aussicht.

Auch Fanclub sammelt Geld für die Adler

Neben der geplanten öffentlichen Unterstützung versuchen auch die Anhänger, ihrem Herzensverein unter die Arme zu greifen. So verkauft der Fanclub „Absolut Villach“ derzeit T-Shirts mit der Aufschrift „Villach wird nie untergehen“. Der Erlös soll dem VSV zugutekommen. Mit dem Weihnachtsstand im ATRIO gibt es nun eine weitere Möglichkeit, die Blau-Weißen zu unterstützen.