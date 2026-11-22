Für Schülerinnen und Schüler der Fachberufsschule Warmbad Villach ging es Anfang November nach Frankreich. Dort konnten sie nicht nur wertvolle Erfahrungen in der Gastronomie sammeln.

Eine besondere Reise führte Schülerinnen und Schüler der Fachberufsschule Warmbad Villach von 3. bis 7. November 2026 nach Frankreich. Gemeinsam mit ihren Lehrpersonen Markus Smole, Heinz Steindorfer und einer weiteren Begleitperson besuchten sie im Rahmen des EU-Bildungsprogramms Erasmus+ die französische Partnerschule CFAI Val-de-Reuil in der Normandie.

Einblicke in die französische Gastronomie

Im Mittelpunkt des Austauschs standen die Bereiche Küche, Restaurant, Rezeption und Konditorei. Die Jugendlichen konnten das französische Ausbildungssystem kennenlernen, sich mit Gleichaltrigen austauschen und wertvolle Erfahrungen für ihre berufliche Zukunft sammeln. Auch das Rahmenprogramm konnte sich sehen lassen: Auf dem Plan standen unter anderem Besuche bei der renommierten Kochschule Le Cordon Bleu, im Luxushotel Ritz Paris und im Cheval Blanc. Eine Schifffahrt auf der Seine durfte ebenfalls nicht fehlen.