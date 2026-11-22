Wenn aus kleinen Wünschen große Weihnachtsfreude wird, steckt oft eine Gemeinschaft dahinter, die zusammenhält. Der Verein „Soldaten mit Herz“ hat auch heuer wieder seine Weihnachtsaktion „Schützenhilfe fürs Christkind“ durchgeführt und konnte dabei mehr als 70 Weihnachtswünsche von Kindern und Jugendlichen wahr machen. Beschenkt wurden unter anderem Kinder aus Kinderheimen, dem SOS-Kinderdorf, dem Josefinum sowie verschiedenen Wohngemeinschaften in Klagenfurt, Villach und Spittal. „Weihnachten sollte für jedes Kind eine Zeit der Freude und der Zuversicht sein. Mit unserer Aktion möchten wir Kindern zeigen, dass jemand an sie denkt, ihre Wünsche ernst nimmt und ihnen eine kleine Freude bereiten möchte“, erklärt John Patrick Platzer, Präsident von „Soldaten mit Herz“.

Unterstützung aus ganz Österreich und beim Villacher Sozialadvent

Die Hilfe kam aus ganz Österreich: Zahlreiche Privatpersonen, Unternehmen und Unterstützer beteiligten sich an der Aktion, darunter etwa Invictuslegio aus Salzburg, die Eishockeymannschaft Reifnitz Trouts oder auch Kameraden von der Heeresunteroffiziersakademie in Enns. Eine besondere Gelegenheit bot sich zudem am vergangenen Wochenende beim Villacher Sozialadvent, der unter dem Motto „Gutes tun verbindet“ steht. Dort waren die Vereinsmitglieder mit ihrem Adventstand vertreten, und viele Gäste verbanden einen Glühwein, Glühmost oder Kinderpunsch damit, direkt einen Weihnachtswunsch zu übernehmen. Auf den Wunschlisten standen etwa Tassen mit Katzenmotiven, Hauben und Schals, Bücher, Lesegutscheine oder Kinogutscheine. Auch Marc Germeshausen, Initiator und Organisator des Villacher Sozialadvents, betont den gemeinsamen Gedanken: „Dieses Projekt zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie viel Gutes entstehen kann, wenn wir zusammenarbeiten.“

Ein herzliches Danke an alle Unterstützer

Zum Abschluss richtet Platzer seinen Dank an alle Beteiligten: „Hinter jedem erfüllten Wunsch steht ein Mensch, der bereit war, etwas zu geben. Ob ein kleines Geschenk, ein Buch oder ein Gutschein – entscheidend ist nicht der materielle Wert, sondern die Botschaft dahinter. Wir bedanken uns bei allen, die mitgemacht haben, besonders bei unseren Kameradinnen und Kameraden, unseren Unterstützerinnen und Unterstützern aus ganz Österreich und natürlich bei den Gästen des Villacher Sozialadvents. Ihr alle seid Christkinder!“