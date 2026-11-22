Nachdem die Villacher Popschlager-Sängerin Sylvana erst in der Vorwoche auf Platz fünf in die „Austrian Schlager Charts“ eingestiegen war, steht sie mit ihrer Single „Ti Amo Bell’Italia“ nun ganz oben an der Spitze.

Die Villacher Popschlager-Sängerin Sylvana steht mit ihrer Single „Ti Amo Bell’Italia“ bereits in der zweiten Woche auf Platz 1 der „Austrian Schlager Charts“

Die Villacher Popschlager-Sängerin Sylvana steht mit ihrer Single „Ti Amo Bell’Italia“ bereits in der zweiten Woche auf Platz 1 der „Austrian Schlager Charts“

Mit ihrer aktuellen Single „Ti Amo Bell’Italia“ (Borsi Music) hat Sylvana den Sprung auf den ersten Platz der „Austrian Schlager Charts“ geschafft. In der aktuellen Chart-Wertung der Singles vom 24. November 2026 klettert der Titel bereits in seiner zweiten Woche von Rang fünf direkt auf Platz eins.

Steiler Aufstieg in nur zwei Wochen

Erst in der Woche zuvor (Stand 17. November) war Sylvana mit ihrer Liebeserklärung an Italien direkt von null auf Platz fünf eingestiegen und hatte sich damals unter anderem vor der Kärntner Schlagergröße Melissa Naschenweng platziert. Wir haben berichtet: Villacherin singt sich auf Platz 5 der Schlager Charts. Nun lässt sie in den „Austrian Schlager Charts“ sämtliche Konkurrenz hinter sich und führt das Ranking vor Julia Meinzer („Bock aufs Leben“) auf Platz zwei und Markus Rotano („Dornröschen, das Partyluder“) auf Platz drei an.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.11.2026 um 19:19 Uhr aktualisiert