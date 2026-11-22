Nach der 3:7-Niederlage in Budapest am Mittwoch und dem bitteren 2:6 vor heimischem Publikum gegen den HK Olimpija Ljubljana am Freitag wollte der EC iDM Wärmepumpen VSV am heutigen Sonntag, dem 22. November 2026, in der Linz AG Eisarena eigentlich die Trendwende schaffen. Doch ausgerechnet beim bislang stärksten Heimteam der win2day ICE Hockey League reichte es für die Blau-Weißen trotz vier eigener Treffer erneut nicht zu Punkten: Am Ende stand eine 4:7-Niederlage auf der Anzeigetafel.

Fehlstart im ersten Drittel, Aufholjagd danach

Gregory Lee Moro brachte die Oberösterreicher in der 3. Minute mit 1:0 in Führung, ehe Alex Wall rasch für den 1:1-Ausgleich der Adler sorgte. Doch noch vor der ersten Drittelpause stellten Brian Lebler und Graham Knott auf 3:1 für die Black Wings. Im zweiten Abschnitt kämpften sich die Villacher, bei denen auch Rückkehrer Julian Metzler mit zwei Assists auffiel, wieder heran: Linus Andersson erzielte in der 39. Minute den Anschlusstreffer zum 3:2. Auch im Schlussdrittel blieb die Partie zunächst offen, denn auf das 4:2 durch Luis Lindner antwortete abermals Linus Andersson mit dem 4:3. Stefan Gaffal und Brady Shaw erhöhten auf 6:3. Zwar verkürzte Kevin Hancock in der 53. Minute noch einmal auf 6:4, doch Henrik Neubauer setzte in der 59. Minute mit dem 7:4 den Schlusspunkt.