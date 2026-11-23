Nach mehr als zwei Jahren kommt ein mutmaßlicher Kellereinbruch in Villach vor Gericht. Drei Männer sollen im Juli 2024 zwei E-Scooter gestohlen haben.

Drei Männer müssen sich heute wegen eines mutmaßlichen Kellereinbruchs in Villach vor Gericht verantworten.

Drei Männer müssen sich heute wegen eines mutmaßlichen Kellereinbruchs in Villach vor Gericht verantworten.

Mit dem heutigen Montag startet am Landesgericht Klagenfurt eine neue Verhandlungswoche. Auf dem Programm steht dabei auch ein Vorfall, der sich bereits vor mehr als zweieinhalb Jahren ereignet haben soll.

Zwei E-Scooter entwendet

Konkret müssen sich mehrere Personen vor dem Einzelrichter verantworten: „Drei rumänischen Staatsbürgern wird zur Last gelegt, im bewussten und gewollten Zusammenwirken im Juli 2024 in Villach, zwei E-Scooter durch Einbruch in Kellerräumlichkeiten eines Mehrparteienhauses gestohlen zu haben“, heißt es im Verhandlungsspiegel.

Unschuldsvermutung

Für die Verhandlung rund um den mutmaßlichen Diebstahl ist ein Zeitfenster von knapp 45 Minuten zwischen 9:30 und 10:15 Uhr angesetzt. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.