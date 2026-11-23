Beide Fahrtrichtungen betroffen: Komplettsperre nach Unfall in Villach-Land
Nach einem Unfall in Fahrtrichtung Villach ist die L35 zwischen Hüttendorf und Heiligengeist komplett gesperrt. Pendler im Frühverkehr müssen den Bereich großräumig umfahren.
Mit dem Start in die neue Arbeitswoche nimmt das Verkehrsaufkommen spürbar zu. Für Pendlerinnen und Pendler gibt es aktuell jedoch eine Beeinträchtigung auf der L35, der Bleiberger Landesstraße.
Großräumig umfahren
Nach einem Unfall musste die Strecke zwischen Hüttendorf und Heiligengeist in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden, wie „Antenne Kärnten“ berichtet. Verkehrsteilnehmenden wird geraten, den Bereich über Nötsch im Gailtal sowie den A2-Zubringer in Richtung Villach großräumig zu umfahren.