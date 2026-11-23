Nach einem Unfall in Fahrtrichtung Villach ist die L35 zwischen Hüttendorf und Heiligengeist komplett gesperrt. Pendler im Frühverkehr müssen den Bereich großräumig umfahren.

Nach einem Unfall Richtung Villach musste die Bleiberger Landesstraße in beiden Richtungen gesperrt werden.

Nach einem Unfall Richtung Villach musste die Bleiberger Landesstraße in beiden Richtungen gesperrt werden.

Mit dem Start in die neue Arbeitswoche nimmt das Verkehrsaufkommen spürbar zu. Für Pendlerinnen und Pendler gibt es aktuell jedoch eine Beeinträchtigung auf der L35, der Bleiberger Landesstraße.

Großräumig umfahren

Nach einem Unfall musste die Strecke zwischen Hüttendorf und Heiligengeist in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden, wie „Antenne Kärnten“ berichtet. Verkehrsteilnehmenden wird geraten, den Bereich über Nötsch im Gailtal sowie den A2-Zubringer in Richtung Villach großräumig zu umfahren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.11.2026 um 07:06 Uhr aktualisiert