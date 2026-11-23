Nach dem Unfall auf der L35 bei Heiligengeist stehen nun neue Details zum Hergang fest. Ein PKW überschlug sich in den Morgenstunden, mehrere Feuerwehren standen im Einsatz.

Ein PKW kam aus Richtung Villach nähe Heiligengeist von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Ein PKW kam aus Richtung Villach nähe Heiligengeist von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Nach einem Verkehrsunfall in Fahrtrichtung Villach wurde die L35 zwischen Hüttendorf und Heiligengeist in den heutigen Morgenstunden komplett gesperrt – wir berichteten bereits ausführlich.

Überschlag

Mittlerweile stehen neue Informationen zum Unfallhergang fest. „Ein PKW kam aus Richtung Villach nähe Heiligengeist von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Wir stellten den Brandschutz sicher und konnten das Fahrzeug von der Fahrbahn entfernen. Der Lenker konnte dem Roten Kreuz übergeben werden“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Kreuth, welche um 6:13 Uhr zur Unfallstelle alarmiert wurde.

Mehrere Einsatzkräfte vor Ort

Neben der FF Kreuth standen auch die FF Bad Bleiberg, die FF Nötsch/Gail, das Rote Kreuz sowie die Polizei Kärnten im Einsatz.