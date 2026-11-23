Der langjährige Gemeinderat Harald Prisnig, der unter anderem als Stellvertreter im Gemeindevorstand sowie als Obmann des Kontrollausschusses fungiert, wechselt nach 18 Jahren von der FPÖ zur ÖVP.

Kein leichter Wechsel

Als Hauptgrund für diesen Schritt nennt der Kommunalpolitiker eine zunehmende Entfremdung von seiner bisherigen Fraktion: „Das ist nicht mehr meine Partei“, schildert er. Der Wechsel sei ihm nach dieser langen Zeit nicht leichtgefallen, doch die sachliche und konstruktive Arbeit im Interesse der lokalen Bevölkerung stehe für ihn weiterhin im Fokus seiner politischen Tätigkeit.

Bestehende professionelle Basis

Die Entscheidung zugunsten der Wernberger Volkspartei resultiert laut Prisnig aus der bereits bestehenden professionellen Basis mit den dortigen Vertretern: „Mit Gemeindevorstand Adam Müller und seinem Team verbindet mich seit Jahren ein wertschätzender und respektvoller Umgang. Deshalb habe ich mich entschieden, künftig bei der Volkspartei mitzuarbeiten. Meine langjährige politische Erfahrung möchte ich weiterhin mit voller Kraft zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde einbringen“. Durch diesen Schritt wird Prisnig künftig das bürgerliche Team in der Gemeindearbeit unterstützen.

„Ist bei uns herzlich willkommen“

Seitens der ÖVP Wernberg reagieren Gemeindevorstand Adam Müller und Gemeindeparteiobmann Stefan Muden positiv auf den Übertritt. In einer Stellungnahme betonen sie unisono: „Harald Prisnig ist bei uns herzlich willkommen! Wir kennen und schätzen ihn seit vielen Jahren als engagierten Kommunalpolitiker. Dass er sich entschieden hat, seinen politischen Weg künftig gemeinsam mit uns zu gehen, freut uns sehr. Seine Erfahrung, sein Einsatz und seine Verbundenheit mit Wernberg sind eine wertvolle Bereicherung für unser Team“. Adam Müller ergänzt hinsichtlich der künftigen Zusammenarbeit abschließend: „Für uns zählt nicht, wo jemand politisch herkommt, sondern dass wir gemeinsam etwas für die Menschen in Wernberg bewegen wollen. Genau dafür steht die Volkspartei“.