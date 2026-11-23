Laut den NEOS lasten mittlerweile 114,5 Millionen Euro Schulden auf Villach. Das entspricht 1.734 Euro pro Kopf – in der deutlich größeren Landeshauptstadt Klagenfurt seien es laut den Angaben 1.024 Euro. NEOS-Spitzenkandidat Markus Bainschab fordert nun einen Sparkurs bei Verwaltung und Parteien.

NEOS: „114,5 Millionen Euro Schulden lasten mittlerweile auf Villach“

2019 lag der Villacher Schuldenstand noch bei rund 60 Millionen Euro, teilen die NEOS weiter mit. Bis 2029 soll dieser laut dem mittelfristigen Finanzplan der Stadt auf etwa 145 Millionen Euro steigen. Dass Villach heuer keine neuen Darlehen aufnehme, reicht laut den NEOS nicht aus: Der Überziehungsrahmen von 12 Millionen Euro sei bereits seit Jänner ausgeschöpft. Zudem rate auch der Stadtrechnungshof von weiteren Darlehen ab. „Jedes Kind in Villach bekommt schon bei der Geburt einen Schuldenrucksack umgehängt. In nur sechs Jahren hat die Stadtpolitik diesen Rucksack fast doppelt so schwer gemacht“, kritisiert Bainschab. Allein für Zinsen zahle die Stadt rund 10.000 Euro pro Tag – Geld, das laut dem NEOS-Politiker bei Schulen oder Radwegen fehle.

NEOS wollen bei Verwaltung und Politik sparen

Um die Trendwende zu schaffen, schlagen die NEOS vor, die Verwaltung zu verschlanken. Von den Stellen im Rathaus,die durch Pensionierungen frei werden, soll nur noch jede zweite nachbesetzt werden. Durch Digitalisierung und schlankere Abläufe soll der Bürgerservice dennoch laut ihnen gleich bleiben. Auch bei der Politik selbst wollen die NEOS ansetzen: Die Förderung für die Villacher Gemeinderatsparteien soll von 500.000 Euro auf die Hälfte gekürzt werden, was rund 250.000 Euro pro Jahr einsparen würde. „Viele Villacherinnen und Villacher müssen derzeit genau überlegen, wofür sie ihr Geld ausgeben. Diesen verantwortungsvollen Umgang mit Geld dürfen wir auch von der Stadtpolitik erwarten“, fordert Bainschab.

©NEOS Kärnten Markus Bainschab von den NEOS Villach fordert einen Kurswechsel in der Stadtpolitik: „weg vom Schuldenmachen, hin zu Investitionen in Bildung, Jobs und Mobilität.“

Investitionen in Kinderbetreuung, Jobs und Mobilität

Frei werdende Mittel wollen die NEOS gezielt in Zukunftsprojekte investieren: „in zusätzliche Kindergarten- und Kitagruppen, moderne Schulen mit ausreichend Raum für Nachmittagsbetreuung und Freizeit sowie mehr Ganztagsangebote. Außerdem sollen Schulen und Vereine stärker zusammenarbeiten, damit Kinder ihre Hobbys direkt am Schulstandort ausüben können – ohne zusätzliche Hol- und Bringwege für die Eltern.“ Noch habe die Stadt laut Bainschab die Chance, selbst gegenzusteuern, bevor finanzielle Zwänge den Spielraum weiter einschränken. „Unsere Kinder sollen ein Villach erben, das ihnen beste Chancen mitgibt – und keinen Schuldenrucksack“, betont Bainschab abschließend.

Stadtfinanzen: Budgetvoranschlag

Am kommenden Freitag, dem 27. November 2026 soll der Budgetvoranschlag für 2027 im Villacher Gemeinderat beschlossen werden. Alle Informationen zum Budgetvoranschlag für das Jahr 2026 findest du hier: Keine Neuverschuldung: Villacher Gemeinderat beschloss Budgetvoranschlag.