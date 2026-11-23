Eigentlich wollte Ljilja Vukoja am heutigen Montag nur ihre Abfälle entsorgen – doch stattdessen wartete in der Drauwinkelstraße eine große Überraschung auf sie: Die Villacherin sorgte für den einmillionsten Besuch im ASZ.

Seit der Eröffnung im Jahr 2008 gilt das Altstoffsammelzentrum (ASZ) in der Drauwinkelstraße als zentrale Anlaufstelle für die fachgerechte Entsorgung von Abfällen und Wertstoffen in Villach, teilt die Stadt in einer Aussendung mit. Am heutigen Montag knackte die Einrichtung einen besonderen Meilenstein und feierte den millionsten Besuch.

Vizebürgermeisterin gratuliert mit Gratis-Gutscheinen

Als Ljilja Vukoja das Gelände betrat, wurde sie vor Ort von Nachhaltigkeitsreferentin und Erster Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig empfangen und geehrt. Für die Villacherin lohnte sich der Weg besonders: Sie erhielt unter anderem Gutscheine für zehn Gratis-Anlieferungen im ASZ. „Eine Million Besuche zeigen, wie gut unser Altstoffsammelzentrum von den Villacher:innen angenommen wird. Die richtige Trennung und fachgerechte Entsorgung von Abfällen sind unverzichtbar für ein sauberes und lebenswertes Villach“, betont Katholnig.

Von Sperrmüll bis Problemstoffe

Das Angebot in der Drauwinkelstraße deckt zahlreiche Bereiche der Abfallwirtschaft ab. Bürger können dort unter anderem Folgendes abgeben: Altpapier und Kartonagen, Altmetalle und Elektroaltgeräte, Sperrmüll und Problemstoffe, Akkus und Batterien (kostenlose Abgabe). Durch die sorgfältige Trennung lassen sich wertvolle Rohstoffe wiederverwerten und Schadstoffe sicher entsorgen. Mitarbeiter stehen vor Ort bei Fragen zur Seite und sorgen für einen reibungslosen Ablauf.

Modernisierte Einrichtung der Villacher Saubermacher

Über die Jahre hinweg wurde das ASZ laufend modernisiert und an die steigenden Anforderungen angepasst, um eine zeitgemäße und einfache Entsorgung zu gewährleisten, so vonseiten der Stadt. Eigentümerin der Anlage ist die Stadt Villach, für den laufenden Betrieb sind die Villacher Saubermacher verantwortlich.