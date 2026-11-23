Mit der Eröffnung des neuen Verkehrskontrollplatzes Schütt am 23. November steht auf der A2 Süd-Autobahn in Fahrtrichtung Italien künftig eine moderne Infrastruktur für die Kontrolle des Schwerverkehrs zur Verfügung.

Mit der Eröffnung des neuen Verkehrskontrollplatzes Schütt am 23. November steht auf der A2 Süd-Autobahn in Fahrtrichtung Italien künftig eine moderne Infrastruktur für die Kontrolle des Schwerverkehrs zur Verfügung.

Seit dem heutigen Montag, dem 23. November, ist der neue Verkehrskontrollplatz Schütt in Fahrtrichtung Italien offiziell einsatzbereit. Die ASFINAG nutzte für den Bau die bereits bestehende, aber nicht mehr verwendete Fläche des alten Parkplatzes etwa vier Kilometer vor der Anschlussstelle Hermagor, heißt es in einer Aussendung.

Polizei, Zoll und ASFINAG prüfen LKWs direkt vor Ort

Im Beisein zahlreicher Vertreter der Polizei wurde die Anlage nun feierlich eröffnet. Künftig führen Polizei, Zoll und ASFINAG dort umfassende technische Kontrollen von Schwerfahrzeugen und Sondertransporten direkt an der Strecke durch. Zudem verfügt der Platz über eine eigene Waage, um Fahrzeuge direkt vor Ort zu verwiegen. So lassen sich laut ASFINAG technische Mängel, Sicherheitsrisiken und mögliche Überladungen gezielt feststellen.

Sieben Millionen Euro für mehr Sicherheit

Gerade bei LKWs können technische Defekte auf Autobahnen schwerwiegende Folgen haben, wird betont. Regelmäßige Überprüfungen sollen daher die Verkehrssicherheit auf Österreichs Autobahnen nachhaltig erhöhen. „Mit dem neuen Verkehrskontrollplatz Schütt schaffen wir die Voraussetzungen, um technische Mängel bei Lkw und Sondertransporten gezielt zu erkennen. Das ist ein wichtiger Schritt für mehr Verkehrssicherheit auf unseren Autobahnen“, betont ASFINAG-Bau-Geschäftsführer Andreas Fromm. Durch die neuen Kontroll- und Verwiegungsmöglichkeiten unterstützt die Infrastruktur die Behörden künftig dabei, die Verkehrsüberwachung zu stärken und den Schwerverkehr auf der A2 sicherer zu machen.