Gewalt an Mädchen und Frauen passiert oft im Verborgenen – auch in Villach. Ab dem 25. November rückt die Stadt das Thema mit einer Installation am Eislaufplatz, einer Ausstellung sowie einem Lichtermarsch ins Bewusstsein.

Installation, Kinoabend, Lichtermarsch, Ausstellung: Die Stadt Villach macht auf die kommenden „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ aufmerksam. Heuriges Motto: „Gewalt gegen Frauen und Mädchen geht uns alle an!“

Installation, Kinoabend, Lichtermarsch, Ausstellung: Die Stadt Villach macht auf die kommenden „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ aufmerksam. Heuriges Motto: „Gewalt gegen Frauen und Mädchen geht uns alle an!“

Es ist ein belastendes Thema, das jedoch die Lebensrealität vieler Betroffener widerspiegelt: Ab Mittwoch, dem 25. November, finden weltweit die „16 Tage gegen Gewalt an Mädchen und Frauen“ statt. Auch die Stadt Villach beteiligt sich heuer intensiv an den Aktionstagen und stellt sie unter das Motto „Gemeinsam ein Zeichen setzen: Gewalt gegen Frauen und Mädchen geht uns alle an!“

Installation am Eislaufplatz als sichtbares Zeichen

Zum offiziellen Start am 25. November sorgt die Stadt direkt im öffentlichen Raum für Aufmerksamkeit. Auf dem Villacher Eislaufplatz entsteht eine eigene Installation. „Wir machen ein gesellschaftliches Problem sichtbar, durchbrechen die alltägliche Wahrnehmung und rücken die erschreckende Realität von Gewalt an Frauen ins Bewusstsein“, betont Frauenreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser. Damit soll deutlich werden, dass Übergriffe mitten in der Gesellschaft und überall stattfinden.

Ausstellung „Zuckerbrot und Peitsche“ im Rathaus

Begleitet werden die Aktionstage von der Ausstellung „Zuckerbrot und Peitsche“ im Rathaus. Sie beleuchtet unterschiedliche Formen von Übergriffen. „Psychische, soziale,sexualisierte und ökonomische Gewalt passieren oft im eigenen Zuhause“, erklärt Frauenbeauftragte Alisa Herzog. Neben der Aufklärung bietet die Schau auch konkrete Informationen zu Hilfs- und Anlaufstellen für Betroffene.

Kostenloser Kinoabend und Lichtermarsch in Villach

Bereits am Vorabend, dem 24. November, lädt das Frauenbüro zu einem gemeinsamen Kinoabend bei freiem Eintritt ein. Am darauffolgenden Mittwoch, dem 25. November, organisiert der Soroptimist Club Villach zudem einen Lichtermarsch. Frauenreferentin Sandriesser ruft zur breiten Beteiligung auf: „Die Teilnahme an allen Veranstaltungen, insbesondere am Lichtermarsch, ist ein Ausdruck der Solidarität und zeigt, dass sich etwas ändern muss.“