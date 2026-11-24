Noch bevor die Baubewilligung für den Neubau des Villacher Marktviertels vorliegt, sollen die Abbrucharbeiten beginnen. Sollte das Projekt scheitern, drohen der Stadt Kosten in Millionenhöhe. Die ERDE übt Kritik.

Seit 1986 wird in Villach über die Verlegung des Wochenmarktes auf den Kaiser-Josef-Platz diskutiert. Nun sollen die Arbeiten für das neue Marktviertel vorangetrieben werden. Wie die „Kleine Zeitung“ berichtet, sind eine neue Markthalle und darüber bis zu 80 Mietwohnungen geplant. Dafür müssen fünf Gebäude am Kaiser-Josef-Platz und in der Bamberger Gasse weichen. Die Baubewilligung für den geplanten Neubau liegt allerdings noch nicht vor.

Stadt soll zahlen

Bislang war laut „Kleiner Zeitung“ vertraglich vorgesehen, dass das Grundstück erst nach Erteilung der Baubewilligung an die Wohnbaugenossenschaft BWSG übergeben wird. Das soll sich nun ändern. Bei der Gemeinderatssitzung am Freitag, dem 27. November 2026, soll eine entsprechende Anpassung des Baurechtsvertrages beschlossen werden. Sollte die Baubewilligung nicht zustande kommen, müsste die Stadt die Abbruchkosten übernehmen. Während die Kleine Zeitung von bis zu zwei Millionen Euro berichtet, beziffert die Fraktion ERDE das mögliche Kostenrisiko auf bis zu 2,4 Millionen Euro.

Kritik von der ERDE

Das geplante Vorgehen stößt bei der ERDE auf Widerstand. In einer Aussendung heißt es dazu: „Die Stadt erlaubt den Abbruch, obwohl noch gar nicht feststeht, ob das Neubauprojekt tatsächlich genehmigt wird. Scheitert das Projekt, bleiben Villach bis zu 2,4 Millionen Euro Abbruchkosten – und eine leere Fläche mitten in der Innenstadt. Dieses Risiko ist gegenüber den Steuerzahler:innen nicht zu verantworten.“ Kritisch sieht die Fraktion auch, dass laut Beschlussantrag weitere Vertragsänderungen sowie noch nicht näher konkretisierte Neben- und Zusatzvereinbarungen ohne Zustimmung des Gemeinderates vorgenommen werden sollen.

Sorge vor Baulücke

In diesem Zusammenhang erinnert die ERDE an die jahrelange Baulücke in der Villacher Bahnhofstraße. Mehr als 20 Jahre lag dort das Areal des heutigen Max Palais brach. Das ursprünglich geplante Einkaufszentrum wurde nie verwirklicht. Seitens der Stadt hält man diesen Vergleich laut „Kleiner Zeitung“ allerdings für unzulässig, da der damalige Investor seine Pläne nicht umsetzen wollte.

Abriss bis April

Durch den früheren Beginn der Arbeiten soll die Bauzeit um einige Monate verkürzt werden. Wie die Kleine Zeitung unter Berufung auf das städtische Baureferat berichtet, gab es gegen die Abbruchbewilligung keine Einsprüche. Die Einreichunterlagen für das Gesamtprojekt liegen derzeit bei der Baubehörde. Der Bauträger soll noch ergänzende Unterlagen einbringen. Die Abbrucharbeiten sollen planmäßig bis April 2027 dauern und über den Innenhof der Liegenschaft erfolgen. Dadurch sollen die Beeinträchtigungen für die Villacher Innenstadt möglichst gering gehalten werden.