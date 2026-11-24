Bei einer Veranstaltung in Velden soll am vergangenen Freitag ein auffallender 50-Euro-Schein im Umlauf gewesen sein.

Auf einer Veranstaltung in Velden soll es am vergangenen Freitag zu einem Zwischenfall mit einer mutmaßlich gefälschten 50-Euro-Banknote gekommen sein. „Wir haben am Freitag den 13. unser Krampuskränzchen gehabt, dort wurde leider damit bezahlt“, berichtet ein Leser gegenüber 5 Minuten am Montag. Auf dem betroffenen Schein steht im Weißbereich zudem „Copy“ gedruckt.

Filmgeldscheine? Im deutschsprachigen Raum tauchen solche 50-Euro-Noten nicht selten auf und verbreiteten sich insbesondere gegen Ende der 2010er-Jahre verstärkt. Ursprünglich waren derartige Scheine als Requisiten für Filmproduktionen gedacht, werden aufgrund ihrer großen Ähnlichkeit zu echten Banknoten jedoch immer wieder zur Täuschung im regulären Zahlungsverkehr eingesetzt. Gekennzeichnet sind diese sogenannten Filmgeldscheine häufig mit Aufdrucken wie „Movie Money“, „Prop Copy“ oder eben „Copy“.

Bank wurde informiert

„Es steht relativ auffällig ‚Copy‘ drauf, aber im Stress hinter der Theke kann es natürlich untergehen“, schildert der Betroffene weiter und erklärt, dass der Vorfall bereits der Bank gemeldet worden sei. Bei der Polizei ist der Fall hingegen noch nicht aktenkundig: Auf Nachfrage bei der Landespolizeidirektion Kärnten teilte Bezirksinspektor Matthias Kogelnig mit, dass zu diesem konkreten Vorfall bislang keine Anzeige eingegangen sei. Bereits fast auf den Tag genau vor einem Jahr sorgten ähnliche 20-Euro-Scheine in Klagenfurt für Aufsehen – wir berichteten.

©Leser Ein Blick auf die Banknote mit der Aufschrift „copy“.

„Fühlen – Sehen – Kippen“ soll Auskunft geben

Die OeNB empfiehlt seit Jahren zudem eine simple, aber äußerst effektive Prüfmethode. Beim Fühlen erkennt man echte Euro-Banknoten an ihrem Baumwollpapier, der charakteristischen Griffigkeit und einem leicht metallischen Klang. Zudem lassen sich auf der Vorderseite mehrere Elemente wie die große Wertzahl, Gebäudeteile und die schräge Randmarkierung im reliefartigen Tiefdruck ertasten. Beim Sehen zeigt sich gegen das Licht ein Wasserzeichen mit dem Porträt der Sagengestalt Europa, außerdem der Sicherheitsfaden mit Wertzahl und Eurozeichen sowie der Hologrammstreifen, der ab der 20-Euro-Note ein Durchsichtfenster mit einem weiteren Europa-Porträt enthält. Beim Kippen schließlich verändert die Smaragdzahl links unten ihre Farbe von Dunkelgrün zu Dunkelblau und ein heller Balken wandert auf und ab. Auch der Hologrammstreifen zeigt beim Kippen ein deutliches Farbspiel sowie wechselnde Wertzahlen, Porträts und Eurozeichen.

Was tun, wenn man Falschgeld vermutet?

Wer eine verdächtige Banknote erhält – sei es beim Bezahlen oder als Retourgeld – sollte Folgendes tun:

1. Geld genau überprüfen – idealerweise mit „Fühlen-Sehen-Kippen“.

2. Verdacht nicht ausräumen können? Dann sofort die nächste Polizeiinspektion verständigen.

3. Vermeintliches Falschgeld abgeben und nach Möglichkeit angeben, woher man den Schein hat. Das sollte man noch wissen Die endgültige Beurteilung, ob es sich tatsächlich um Falschgeld handelt, trifft ausschließlich die Österreichische Nationalbank (OeNB). Einen Ersatz für gefälschte Scheine gibt es nicht – der Schaden liegt bei der Person, die das Falschgeld angenommen hat. Und: Wer Falschgeld weitergibt, macht sich strafbar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.11.2026 um 10:33 Uhr aktualisiert