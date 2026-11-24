Für den EC iDM Wärmepumpen VSV steht am Mittwochabend ein richtungsweisendes Auswärtsspiel auf dem Programm: Erstmals treten die Villacher in der win2day ICE Hockey League auswärts beim Liga-Neuling HC Milano an.

Nach drei Niederlagen in Folge und insgesamt 30 Gegentoren aus den letzten fünf Partien sind die Kärntner auf den elften Tabellenplatz abgerutscht. Mit 25 Punkten fehlen derzeit drei Zähler auf die zehntplatzierten Italiener, weshalb es in der Fiera Ice Arena um wichtige Punkte im Kampf um die Pre-Playoff-Plätze geht.

Seit September kein Auswärtserfolg

Die bisherige Saisonbilanz spricht klar für die Draustädter, die beide Heimspiele gegen Milano für sich entscheiden konnten – im Oktober mit einem deutlichen 7:2 und Mitte November mit 6:5 nach Penaltyschießen. Auswärts wartet der VSV allerdings seit dem 25. September auf einen vollen Erfolg und holte in zehn Partien auf fremdem Eis erst sieben Punkte. Statistische Vorteile bieten die Special Teams: Während beide Teams im Powerplay ähnlich stark agieren, stellt Villach trotz der meisten Strafen der Liga das viertbeste Penaltykilling (82,22 Prozent), wohingegen Mailand in Unterzahl das Schlusslicht bildet (72,37 Prozent).

Drei Siege in 16 Spielen für Mailand

Auch der HC Milano durchläuft nach einem starken Saisonstart mit fünf Siegen aus sechs Spielen eine schwierige Phase und gewann nur drei der letzten 16 Partien. Nach zwei jüngsten Heimniederlagen gegen die Vienna Capitals reagierten die Italiener und trennten sich von Cheftrainer Doug Shedden, gegen den VSV wird erstmals der bisherige Co-Trainer Pekka Kangasalusta interimistisch an der Bande stehen. Zudem verstärkten sich die Mailänder zuletzt mit dem schwedischen Torhüter Oscar Dansk und Verteidiger Fedor Gordeev. Die Villacher müssen ihrerseits lediglich auf den langzeitverletzten Scott Walford sowie den kurzfristig am Unterkörper blessierten Joseph Cramarossa verzichten.