Gefahren frühzeitig erkennen, selbstbewusst auftreten und sich im Ernstfall zur Wehr setzen: Das können Frauen am kommenden Wochenende in Villach lernen. Die Kursteilnahme ist kostenlos.

Wer lernen möchte, sich in unangenehmen oder bedrohlichen Situationen richtig zu verhalten, hat am kommenden Wochenende in Villach die Gelegenheit dazu. Das Frauenreferat der Stadt bietet in Zusammenarbeit mit der „Schools of Kung Fu“-Akademie zwei kostenlose Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurse für Frauen ab 18 Jahren an.

Selbstbewusst auftreten und klare Grenzen setzen

In den jeweils dreistündigen Kursen werden die Grundlagen des Selbstschutzes vermittelt und das Verhalten in realen Gefahrensituationen trainiert. Auch rechtliche Fragen rund um die Selbstverteidigung werden behandelt. Zusätzlich erhalten die Teilnehmerinnen kostenlosen Zugang zur Videoserie „Powerfrauen“, in der häufige Übergriffe gegen Frauen und Möglichkeiten zur Abwehr thematisiert werden. „Wir möchten Frauen darin bestärken, selbstbewusst aufzutreten und Grenzen klar aufzuzeigen. Wer die Gelegenheit nutzen möchte, kann sich noch für einen der beiden Termine anmelden“, sagt Frauenreferentin und Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser.

Für diese beiden Termine sind noch Plätze frei

Freitag, 27. November 2026: 17 bis 20 Uhr

17 bis 20 Uhr Samstag, 28. November 2026: 10 bis 13 Uhr

Die Kurse finden in der „Schools of Kung Fu“-Akademie in der Piccostraße 36 in Villach statt. Interessierte Frauen ab 18 Jahren können sich per E-Mail an frauen@villach.at unter Angabe ihres Wunschtermins anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos.