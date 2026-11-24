Unter dem Motto "Märchenhafter Abschluss – Unser Happy End" steht bei der CHS Villach eine große Ballnacht bevor. Neben 64 Polonaise-Paaren, die von Dancingstar Babsi Koitz trainiert wurden, gestalten 120 Schülerinnen und Schüler

Am 28. November geht der zauberhafte Ball der CHS Villach im CCV über die Bühne.

Am 28. November geht der zauberhafte Ball der CHS Villach im CCV über die Bühne.

Die Vorbereitungen für das Ball-Highlight laufen auf Hochtouren. Unter dem Titel „Märchenhafter Abschluss – Unser Happy End“ laden die Matura- und Abschlussklassen der CHS Villach zur großen Ballnacht ein. Gefeiert wird gleich auf mehreren Ebenen – vom Josef Resch Saal über die Draugalerie bis in den Gottfried von Einem Saal. Der Ball findet Samstag, dem 28. November 2026, im Congress Center Villach statt.

Dancingstar Babsi Koitz studiert Polonaise ein

Gleich zu Beginn erwartet die Gäste ein choreografischer Höhepunkt: Insgesamt 64 Paare eröffnen den Abend mit einer märchenhaften Polonaise, die von Dancingstar Babsi Koitz einstudiert wurde. Auch zur Geisterstunde bleibt das Programm spektakulär. Bei der Mitternachtsshow unter dem Motto „Wenn Märchen lebendig werden“ stehen 120 Schüler der Matura- und Abschlussklassen auf der Bühne. Einstudiert wurde diese Darbietung von Karin Haslauer.

Drei Musik-Acts und eigene Cinderella-Bar Für die passende Stimmung in den Sälen sorgen drei unterschiedliche Musik-Acts: Im Josef Resch Saal spielt die Tanzband „Melange“.

In der Draugalerie legt DJ Churcher auf.

Im Gottfried von Einem Saal tritt „The Joker Rock’n Roll Band“ auf .

CHS Villach lädt zu märchenhaftem Abend

Abseits der Tanzflächen bieten ein Photo-Gate im Märchenwald sowie ein Glückshafen weitere Programmpunkte. Um die Verpflegung an der eigenen Cinderella-Bar kümmern sich die Gastro-Abteilungen gemeinsam mit den Klassenvorständen. Zudem überträgt ein Live-Stream die wichtigsten Momente des Abends.

Details zu den Restkarten

Wer noch spontan dabei sein möchte, hat die Möglichkeit zum Restkartenkauf. Dieser läuft seit Montag, dem 14. November, telefonisch unter 04242-24809-21 jeweils zwischen 9 und 12 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene 32 Euro und für Jugendliche 27 Euro, teilt die Schule abschließend mit.