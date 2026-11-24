In Rosegg feiert Irene’s Kräuterkisterl ein rundes Jubiläum: Seit mittlerweile zehn Jahren führt Betreiberin und Namensgeberin Irene Bartek-Kveder den örtlichen Postpartner. Anlässlich dieses Bestehens überreichten Michael Heller, Leitung Vertrieb Postpartner Westösterreich, sowie Postpartner-Betreuer Hans Walder als Vertreter der Österreichischen Post im Beisein von Bürgermeister Franz Richau feierlich die Jubiläumsurkunde.

Oft erster Ansprechpartner

Für die Bevölkerung hat sich das Geschäft im Zentrum von Rosegg im Laufe des vergangenen Jahrzehnts zu einer festen Größe im Alltag entwickelt. Welche soziale Rolle der Standort einnimmt, unterstreicht Michael Heller: „Als Postpartner ist das Kräuterkisterl oft ein erster Ansprechpartner, ein offenes Ohr für Anliegen und manchmal sogar ein kleiner ‚Kummerkasten‘“. Auch von kommunaler Seite wird der Wert dieser Einrichtung betont. Bürgermeister Franz Richau lobt die gute Zusammenarbeit sowohl auf geschäftlicher Ebene im Ortskern als auch im Postbereich und erklärt: „Wir sind als Gemeinde sehr froh, dass wir im Ort noch eine Post – einen Postpartner – und damit einen Ansprechpartner haben“.

Regionalität und Nachhaltigkeit

Über die Postdienstleistungen hinaus setzt Irene’s Kräuterkisterl im Ortszentrum auf Regionalität und Nachhaltigkeit. Durch das Angebot von Produkten umliegender Erzeugerinnen und Erzeuger sowie die Möglichkeit zum unverpackten Lebensmitteleinkauf fördert der Betrieb einen bewussten und ressourcenschonenden Konsum in der Marktgemeinde.