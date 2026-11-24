Die Einsatzstelle Villach der Kärntner Bergwacht steht seit Herbst unter neuer Leitung: Richard Werdinigg übernahm das Amt des Einsatzstellenleiters, Manuel Nowak ist sein Stellvertreter.

Kürzlich empfingen Naturparklandesrätin Marika Lagger-Pöllinger und Villachs Erste Vizebürgermeisterin sowie Naturparkreferentin Sarah Katholnig die neue Führung im Rathaus. Katholnig hob dabei die Erfahrung des neuen Leiters hervor: „Richard Werdinigg ist seit 19 Jahren bei der Bergwacht. Zusammen mit Manuel Nowak als seinem Stellvertreter und den weiteren Bergwächterinnen und Bergwächtern bildet die Einsatzstelle Villach ein starkes Team“.

In der ganzen Stadt im Einsatz

Die rund 30 Ehrenamtlichen der Körperschaft öffentlichen Rechts überwachen als vereidete Organe der öffentlichen Aufsicht das Kärntner Naturschutzgesetz und die Ortsbildpflege – vom Stadtgebiet über den Naturpark Dobratsch, Hohenthurn und Nötsch bis zur Windischen Höhe. Dass die Arbeit über das Gebirge hinausgeht, betonten Lagger-Pöllinger und Katholnig gemeinsam: „Was viele nicht wissen: Die Bergwacht ist nicht nur auf unseren Bergen, sondern auch in der Stadt im Einsatz. Die Mitglieder achten darauf, dass unsere Lebensräume mit Respekt behandelt werden. Für dieses wertvolle Engagement gebührt ihnen ein großer Dank“.

Was macht die Bergwacht?

In der Stadt kontrolliert das Team vor allem das achtlose Wegwerfen von Müll, im Europaschutzgebiet des Naturparks Dobratsch die Leinenpflicht. Dazu erklärt Richard Werdinigg: „In diesem extra gekennzeichneten Bereich gilt die virtuelle Leine nicht“. Im Herbst achten die Einsatzkräfte auf zu gierige Pilzsammler, im Winter auf Skitourengeher im Naturpark Dobratsch, damit diese zum Schutz von Flora und Fauna die vorgegebenen Routen nutzen.