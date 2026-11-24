Die Zeit drängt beim Villacher Eishockeyclub. Seit der Insolvenz der Betriebsgesellschaft Anfang November kämpfen die Verantwortlichen um die Zukunft des Profi-Eishockeys in der Draustadt. Nun wendet sich der VSV mit einem eindringlichen Appell an seine Fans, Sponsoren, Partner und die gesamte Region. Unter dem Motto „Deine Spende für unsere Zukunft“ startet der Traditionsverein eine groß angelegte Unterstützungskampagne. Das ambitionierte Ziel: Bis zum 22. Dezember 2026 sollen 160.000 Euro zusammenkommen. Damit soll ein wesentlicher Beitrag zur Sicherung des Spielbetriebs in der laufenden Saison geleistet werden.

VSV-Geschäftsführer: „Wir können diesen Weg nicht allein schaffen“

Wie ernst die Lage ist, macht VSV-Geschäftsführer Oliver Bergauer deutlich: „Diese Situation ist für uns alle alles andere als einfach. Wir kämpfen täglich mit voller Kraft für die Zukunft des Profi-Eishockeys in Villach. Gleichzeitig wissen wir, dass wir diesen Weg nicht allein schaffen können.“ Trotz laufender Maßnahmen zur finanziellen Stabilisierung benötigt der Verein dringend weitere Mittel. Nun setzt man auf den Zusammenhalt der blau-weißen Familie. Die Unterstützungskampagne ist dabei in drei Phasen gegliedert.

Fanbier und signiertes Teamposter als Dankeschön

Den Auftakt bildet eine Spendenaktion, die bis zum 22. Dezember läuft. Auf einer eigens dafür eingerichteten Webseite können Fans und Unterstützer aus verschiedenen Spendenpaketen wählen. Als Dankeschön winken unter anderem ein exklusives „Villacher“ VSV-Fanbier sowie ein signiertes Retter-Teamposter. Auch eine namentliche Erwähnung auf den Kanälen des VSV ist auf Wunsch möglich.

Vespa, E-Mountainbike und Hotelgutscheine werden versteigert

In der zweiten Phase der Kampagne können Fans nicht nur spenden, sondern auch etwas ersteigern. Von 11. bis 21. Dezember findet eine große Onlineauktion statt, für die regionale Partner und Sponsoren zahlreiche Produkte zur Verfügung stellen. Unter den Auktionsobjekten befinden sich unter anderem eine VSV-Vespa GTS 125, eine Vespa 50, ein E-Mountainbike, Hotel- und Wellnessgutscheine, Jahresmitgliedschaften in Fitnessstudios sowie diverse Fanartikel. Der gesamte Erlös der Versteigerung soll in die Unterstützungskampagne fließen.

Großes „Fest der Helfer“ bei VSV-Heimspiel

Den Abschluss der Kampagne bildet schließlich das große „Fest der Helfer“ am Dienstag, dem 22. Dezember 2026. Dieses findet im Rahmen des Heimspiels ab 17 Uhr in und rund um die Villacher Stadthalle statt. Dort können die Spender ihre Retter-Pakete beziehungsweise Gutscheine abholen. Für musikalische Unterhaltung sorgen „Die blau-weißen Söhne Villachs“, zu denen unter anderem die ehemaligen VSV-Cracks Michi Fohn am Keyboard und Ewald Brandstätter an der Gitarre gehören. Mit Austropop wollen sie für Stimmung sorgen.

Spendengelder sollen nicht für alte Schulden verwendet werden

Besonders wichtig ist den Verantwortlichen auch die Klarstellung, wofür die gesammelten Gelder verwendet werden. „Jede Spende ist sicher, wird in die Fortführung des Spielbetriebes der Profimannschaft investiert und dient nicht zum Abbau der Altlasten“, versichert Bergauer. Der Geschäftsführer appelliert an alle, denen der Eishockeysport in Villach am Herzen liegt, sich an der Aktion zu beteiligen. „Die benötigten 160.000 Euro können nur durch den Zusammenhalt vieler Menschen erreicht werden.“

VSV kämpft mit Schulden in Millionenhöhe

Wie berichtet, brachte die EC VSV GmbH am 9. November 2026 beim Landesgericht Klagenfurt einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung ein. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf rund 2,8 Millionen Euro. Zudem entstand eine akute Liquiditätslücke von rund 1,2 Millionen Euro. Zuletzt stellte das Land Kärnten eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 125.000 Euro in Aussicht. Auch die Fans versuchen bereits auf verschiedenen Wegen, ihrem Herzensverein unter die Arme zu greifen. Der Fanclub „Absolut Villach“ verkauft T-Shirts mit der Aufschrift „Villach wird nie untergehen“. Seit Montag betreibt der VSV zudem einen Weihnachtsstand im ATRIO Villach.