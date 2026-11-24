Ein Beratungsunternehmen aus Finkenstein am Faaker See ist insolvent. Heute wurde am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet, wie der AKV mitteilte.

Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am 24. November 2026 mitteilt, wurde über das Vermögen der alpscapes® project & development GmbH mit Sitz in Finkenstein am Faaker See im Bezirk Villach-Land auf Antrag eines Gläubigers ein Konkursverfahren eröffnet. Die Firma ist in der Unternehmensberatung tätig. Zu den Geschäftsfeldern zählen unter anderem die Beratung bei Unternehmensübernahmen, Unternehmensbewertungen, Restrukturierungen, Gewerbeimmobilien und IT-Lösungen.

Seit zwei Jahren keine Mitarbeiter mehr

Über die Höhe der Verbindlichkeiten liegen dem AKV derzeit noch keine Informationen vor. Mitarbeiter sind von der Insolvenz nicht unmittelbar betroffen: Bereits seit dem 31. Oktober 2024 beschäftigt das Unternehmen keine Dienstnehmer mehr, so der AKV. Zum Insolvenzverwalter wurde Michael Lassnig aus Villach bestellt. Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 12. Jänner 2027 über den AKV anmelden.