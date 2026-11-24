Ganz im Zeichen der weihnachtlichen Vorfreude steht der Abend des 2. Dezember im CCV, bei dem Schauspielerin Julia Cencig Geschichten und Gedichte rund ums Fest vorliest. Die A-capella Formation 4ME rundet das Programm ab.

Unter dem Titel „Weihnachten heiter bis wolkig“ gestalten die Schauspielerin Julia Cencig und das A-cappella-Ensemble 4ME am zweiten Dezember einen Abend im Congress Center Villach. Am Programm stehen weihnachtliche Lesungen, die von Gesang begleitet werden.

Geschichten und Gedichte zum Einstimmen

Im literarischen Teil wird Julia Cencig Gedichte und Kurzgeschichten rund um die Weihnachtszeit lesen. Die Auswahl umfasst Texte verschiedener Autorinnen und Autoren, wie beispielsweise Elke Heidenreich, Christine Nöstlinger und Eckart von Hirschhausen. Sowohl nachdenkliche als auch humorvolle Themen finden sich im Reportoire.

Vielfalt an Weihnachtsliedern

Für die musikalische Begleitung sorgt die österreichische A-cappella-Formation 4ME. Das Quartett, das 2016 durch seine Teilnahme an der ORF-Sendung „Die große Chance der Chöre“ bekannt wurde und seither öfters in Österreich und Deutschland auftritt, wird traditionelle und moderne Weihnachtslieder in verschiedenen Sprachen präsentieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.11.2026 um 16:32 Uhr aktualisiert