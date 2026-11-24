An den Hörnern gezerrt, zu Boden gerissen oder mit der Faust geschlagen: Die Meldungen über gewalttätige Zwischenfälle bei Kärntner Krampus- und Perchtenläufen häufen sich bereits vor dem eigentlichen Krampustag am 5. Dezember. Mehrere Teilnehmer mussten bereits im Krankenhaus behandelt werden, auch Übergriffe auf Zuschauer wurden angezeigt. Am kommenden Freitag, dem 27. November 2026, steht mit dem traditionellen Villacher Krampuslauf einer der großen Brauchtumsumzüge des Landes an. Rund 1.000 Krampusse und Perchten werden durch die Innenstadt ziehen. Angesichts der jüngsten Vorfälle hat die Polizei nun die Sicherheitsvorkehrungen für die Veranstaltung erhöht.

Mehr Polizeikräfte und Videoüberwachung geplant

Wie der Villacher Stadtpolizeikommandant Erich Londer auf Nachfrage von 5 Minuten bestätigt, wird die Polizei am Freitag verstärkt im Einsatz sein. Auch auf Videoüberwachung will man setzen, um mögliche Zwischenfälle dokumentieren zu können. „Streifen und Kräfte wurden verstärkt und wir werden schauen, dass wir auch alles videoüberwachen, falls etwas passiert“, erklärt Londer gegenüber 5 Minuten. Mit den erhöhten Sicherheitsvorkehrungen reagiert die Polizei auf die Ereignisse der vergangenen Wochen. „Wenn man jetzt in der Phase, wo viel passiert ist, nicht reagiert, ist das nicht sehr professionell“, begründet der Stadtpolizeikommandant die Entscheidung.

Was hältst du von Krampus- und Perchtenläufen? Find ich super Nicht mein Fall Ist mir egal Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Auch Zivilpolizisten werden im Einsatz sein

Neben den uniformierten Beamten werden sich am Freitag auch Polizisten in Zivil unter die Besucher mischen. „Zivilkräfte werden auch eingesetzt, die das Ganze aus einer anderen Perspektive wahrnehmen und unauffällig sind“, bestätigt Londer.

Mehrere Verletzte bei Kärntner Krampusläufen

Dass die Sorge vor weiteren Übergriffen nicht unbegründet ist, zeigt ein Blick auf die vergangenen Wochen. Bereits Anfang November wurde ein 16-jähriger Krampus bei einem Lauf in Arnoldstein an den Hörnern seiner Maske gezogen. Er erlitt eine Zerrung und Prellung im Genick. Auch beim Krampuslauf am Wasenboden in Villach-Seebach wurde ein 24-jähriger Teilnehmer bei einer Hörner-Attacke verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Erst am vergangenen Samstag kam es bei Perchtenveranstaltungen in Wolfsberg und Bad Kleinkirchheim erneut zu Angriffen. Während in Wolfsberg ein 31-Jähriger nach einem Faustschlag gegen die Brust zusammenbrach, wurde in Bad Kleinkirchheim ein 21-jähriger Krampus an den Hörnern zu Boden gerissen und dabei schwer verletzt.

Veranstalter appelliert an die Vernunft der Zuschauer

Auch seitens der Veranstalter wird beim Villacher Krampuslauf besonderes Augenmerk auf die Sicherheit gelegt. Die Strecke wird mit Gittern abgesichert, die teilnehmenden Gruppen werden im Vorfeld eingewiesen. Der langjährige Villacher Krampus-Beauftragte Reinhard Wastl appelliert zudem eindringlich an die Besucher: „Sicherheit steht an erster Stelle. Wir appellieren daher auch an die Disziplin und Vernunft der Besucher:innen, die Krampusse und Perchten einfach ihren Job im Adventbrauchtum machen zu lassen, bitte ja keinen Krampus an den Hörnern zu packen. Das kann für die Maskierten, die sich nicht wehren können, höchst gefährlich werden.“

1.000 Krampusse ziehen am Freitag durch Villach

Los geht der traditionelle Villacher Krampus- und Perchtenlauf am Freitag um 18.30 Uhr. Rund 50 Gruppen mit insgesamt etwa 1.000 Teilnehmern aus Kärnten, Salzburg, Tirol, Südtirol und Bayern werden den Nikolaus durch die weihnachtlich geschmückte Innenstadt begleiten. Die Strecke führt von der 10. Oktober-Straße über den Hauptplatz bis in die Gerbergasse. Unter den Teilnehmern befinden sich heuer auch vier Kindergruppen, eine reine Damen-Teufelinnen-Gruppe aus Keutschach sowie sechs Maskenschnitzer.