Vor genau einem Jahr wurden die Pläne für eine große Kindererlebniswelt mitten in der Villacher Innenstadt präsentiert. Doch wie weit ist das Millionenprojekt mittlerweile fortgeschritten? 5 Minuten hat nachgefragt.

Auf mehreren Geschossen spielen, in digitale Erlebniswelten eintauchen oder bei einem virtuellen Flug Kärnten aus einer ganz neuen Perspektive entdecken: All das soll künftig mitten in der Villacher Innenstadt möglich sein. Vor genau einem Jahr wurde das Projekt „Erlebnis:Reich:Villach“ vorgestellt, das direkt am Hauptplatz entsteht. Die Eröffnung war damals für Ostern 2027 angekündigt worden. Doch wie sieht es mittlerweile auf der Baustelle aus?

Bauarbeiten liegen im Zeitplan

Auf Nachfrage von 5 Minuten gibt sich der für das Projekt verantwortliche Architekt Ludwig Lengger zuversichtlich: „Die Ausbau- und Sanierungsarbeiten schreiten planmäßig voran.“ Derzeit würden sämtliche Ausbaustufen umgesetzt. Eine besondere Herausforderung stellt dabei die historische Bausubstanz des denkmalgeschützten Gebäudes dar. Die Arbeiten erfolgen deshalb in enger Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt. Die behördlichen Genehmigungen für sämtliche bisher durchgeführten Arbeiten im Innenbereich liegen laut Lengger bereits vor.

© Architekt Ludwig Lengger ZT GmbH

Kindererlebniswelt über drei Geschosse

Während bei der Präsentation des Projekts vor einem Jahr noch von einer rund 600 Quadratmeter großen Kindererlebniswelt auf zwei Obergeschossen die Rede war, spricht Lengger mittlerweile von drei Geschossen, auf denen das Kinderspielland Platz finden soll. Auch der Tourismusverband Villach wird in dem Gebäude seine neuen Büroräumlichkeiten beziehen.

Historisches Gebäude soll in neuem Glanz erstrahlen

Bei der Sanierung wird besonderes Augenmerk darauf gelegt, den historischen Charakter des Gebäudes zu bewahren. Das sei auch dem Eigentümer und Immobilienentwickler August de Roode ein besonderes Anliegen. Schützenswerte Gebäudeteile sollen erhalten bleiben und mit der modernen Nutzung verbunden werden. „Wichtige Gebäudeteile wie die Arkadengänge, die ,Kapelle‘ und der Innenhof sollen wieder im ,alten Glanz‘ erstrahlen und die Besucher des Playlands künftig erfreuen“, erklärt Lengger gegenüber 5 Minuten. Mit dem Projekt soll ein neuer Anziehungspunkt für Einheimische und Touristen geschaffen und damit auch die Villacher Innenstadt belebt werden.

Das ist im Villacher Kinderparadies geplant

Nach den im November 2025 präsentierten Plänen soll die Kindererlebniswelt klassische Spielbereiche mit digitalen Angeboten verbinden. Vorgesehen waren unter anderem saisonal wechselnde Themenwelten, eine kleine Bibliothek, Partyräume sowie ein eigener Aufenthaltsbereich für Eltern. Als besonderes Highlight wurde damals ein sogenanntes „Flying Theater“ angekündigt. Darin sollen rund 20 Besucher pro Durchgang auf eine virtuelle Sinnesreise durch Kärnten mitgenommen werden.

Eröffnung doch erst im Juli

Mittlerweile hat sich auch der Tourismusverband Villach auf Anfrage von 5 Minuten zu Wort gemeldet. Demnach wird die ursprünglich für Ostern 2027 geplante Eröffnung nun erst im Juli 2027, pünktlich zum Beginn der sommerlichen Hauptsaison, angestrebt. Fix ist das Datum noch nicht. „Der konkrete Eröffnungstermin wird auf Grundlage des weiteren Baufortschritts bekannt gegeben“, heißt es seitens des Tourismusverbandes. Ende Juni 2026 wurde die Attraktion! GmbH mit der Gestaltung und Umsetzung der Erlebniswelt beauftragt. Während vorbereitende Bauarbeiten bereits durchgeführt wurden beziehungsweise laufen, sollen Mitte Jänner 2027 die wesentlichen Ausbauarbeiten starten. Anschließend folgen die Einrichtung der Erlebnisbereiche und die Installation der Technik.

Partyräume für Kindergeburtstage

Neben dem „Flying Theater“ sind auch drei Partyräume für Kindergeburtstage geplant, einer davon mit digitalem Angebot. Bereits im April 2027 möchte man mit einer eigenen Website und Social-Media-Kanälen online gehen. In Bezug auf die Investitionssummen gibt es neue Zahlen: Mittlerweile beläuft sich das Gesamtvolumen auf rund 8,8 Millionen Euro, ursprünglich wurde das Projekt mit 5,8 Millionen Euro beziffert. Davon finanziert der Tourismusverband mit Unterstützung des Landes Kärnten 4,8 Millionen Euro. Die Stadt Villach und die Region Villach Tourismus GmbH steuern jeweils eine Million Euro bei, Hauseigentümer August de Roode investiert rund zwei Millionen Euro.

Künstliche Intelligenz soll künftig Touristen in Villach beraten

Auch für die neue Tourismusinformation am Hauptplatz 14 gibt es mittlerweile konkretere Pläne. Neben der persönlichen Beratung durch Mitarbeiter sollen sich Urlaubsgäste künftig auch mithilfe künstlicher Intelligenz über Ausflugsziele und Freizeitmöglichkeiten informieren können. Dafür kommt in Zusammenarbeit mit der Kärnten Werbung die digitale Assistentin „Vera“ zum Einsatz, die den Gästen auf vier bis sechs Bildschirmen im Eingangsbereich zur Verfügung stehen soll. Wann die Tourismusinformation von ihrem bisherigen Standort in der Bahnhofstraße an den Hauptplatz übersiedelt, steht allerdings noch nicht fest. Denn während der Errichtung der Kindererlebniswelt und des „Flying Theaters“ werden die künftigen Räumlichkeiten der Tourismusinformation noch als Lager benötigt.