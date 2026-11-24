Eigentlich wollte der VSV mit seiner heute vorgestellten Unterstützungskampagne an den Zusammenhalt der blau-weißen Familie appellieren. Bis zum 22. Dezember sollen 160.000 Euro zusammenkommen, um den Spielbetrieb in der laufenden Saison finanziell abzusichern. Doch der Spendenaufruf sorgt bei zahlreichen Fans für Unmut, den sie in den sozialen Medien kundtun. Viele Anhänger wollen ihren Herzensverein zwar nicht untergehen sehen, fordern aber Antworten auf eine entscheidende Frage: Wie konnte es überhaupt so weit kommen?

VSV-Fans fordern Aufarbeitung der vergangenen Jahre

Besonders viel Zustimmung erhält ein ausführlicher Kommentar unter dem Facebook-Beitrag zur neuen Kampagne des VSV. „Mich zipft das mittlerweile wirklich an“, macht der Verfasser seinem Ärger Luft. Immer wieder werde in finanziell schwierigen Zeiten an die Unterstützung der Fans appelliert. Doch der Anhänger vermisst eine transparente Aufarbeitung der vergangenen Jahre. „Wie ist es überhaupt so weit gekommen? Woher kommen diese ganzen Schulden? Wie konnten sich diese finanziellen Probleme über Jahre dermaßen aufbauen?“, fragt er. Der Nutzer betont, dass er keineswegs wolle, dass der VSV untergeht. Die Fans hätten den Verein jedoch über Jahre hinweg mit dem Kauf von Tickets, Saisonabos und Fanartikeln unterstützt. Nun seien sie es erneut, die einspringen sollen. „Die Fans dürfen nicht jedes Mal nur dann wichtig sein, wenn Geld gebraucht wird.“

„Warum soll die Allgemeinheit für Fehler des Managements aufkommen?“

Mit dieser Meinung steht der Nutzer nicht alleine da. In zahlreichen weiteren Kommentaren wird gefordert, die Rolle der Verantwortlichen der vergangenen Jahre aufzuarbeiten. „Es soll diejenigen zahlen, die die Schulden verursacht haben. Warum soll die Allgemeinheit für Fehler des Managements aufkommen?“, schreibt etwa ein anderer Facebook-Nutzer. Ein weiterer stellt klar: „Spenden machen nur dann Sinn, wenn die Ursachen davor geklärt sind.“ Auch langjährige Anhänger zeigen sich enttäuscht. Manche kündigen bereits an, sich trotz ihrer jahrzehntelangen Verbundenheit zum Verein nicht an der Spendenaktion beteiligen zu wollen. Andere kritisieren die geplante finanzielle Unterstützung aus öffentlicher Hand und sprechen sich dagegen aus, Steuergelder für den angeschlagenen Eishockeyclub aufzuwenden.

Manche fordern sogar Einstellung des Spielbetriebs

Auch unter dem Facebook-Beitrag von 5 Minuten zum Spendenaufruf fallen zahlreiche Reaktionen ernüchternd aus. Während einige Nutzer fordern, dass die Verantwortlichen selbst Geld aus ihrer Privatschatulle beisteuern sollen, geht ein anderer sogar so weit, sich für eine vorzeitige Beendigung der laufenden Saison und einen Neustart im kommenden Jahr auszusprechen. Andere bezeichnen den Spendenaufruf schlichtweg als peinlich.

„Die Spieler können nichts dafür“: Auch Zuspruch für den VSV

Bei aller Kritik gibt es aber auch Stimmen, die sich ausdrücklich hinter den Verein stellen. „Wir halten zusammen, auch in den schwierigen Zeiten“, schreibt etwa eine Nutzerin. Eine andere erzählt, dass sie mit dem VSV groß geworden sei und bereits ihr verstorbener Vater ein großer Fan gewesen sei. Sie hoffe deshalb inständig, dass der Verein gerettet werden könne. Besonders berührend ist auch der Kommentar einer Pensionistin aus Landskron, die trotz ihrer bescheidenen finanziellen Möglichkeiten einen Beitrag leisten möchte. Sie zeigt wenig Verständnis für die negativen Reaktionen: „Es sind Fehler entstanden oder gemacht worden – aber die Spieler können nichts dafür, meine Meinung ist, man sollte sie unterstützen.“

VSV-Geschäftsführer versichert: Spenden fließen nicht in Altlasten

Wie berichtet, belaufen sich die Verbindlichkeiten der insolventen EC VSV GmbH auf rund 2,8 Millionen Euro. Hinzu kommt eine Liquiditätslücke von rund 1,2 Millionen Euro. Mit der nun gestarteten Unterstützungskampagne, bestehend aus einer Spendenaktion, einer Onlineauktion und einem „Fest der Helfer“, sollen bis zum 22. Dezember 160.000 Euro aufgebracht werden. VSV-Geschäftsführer Oliver Bergauer betonte bei der Vorstellung der Kampagne ausdrücklich, dass die Spendengelder nicht zur Begleichung alter Schulden herangezogen werden: „Jede Spende ist sicher, wird in die Fortführung des Spielbetriebes der Profimannschaft investiert und dient nicht zum Abbau der Altlasten.“ Die Reaktionen in den sozialen Medien zeigen allerdings, dass sich viele Anhänger neben der Rettung des laufenden Spielbetriebs vor allem eines wünschen: Transparenz und eine nachvollziehbare Perspektive für die Zukunft ihres Herzensvereins.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.11.2026 um 18:50 Uhr aktualisiert