Während Betriebe um ihre Existenz kämpfen, werde in der Politik zu viel diskutiert und zu wenig gehandelt. Die Kärntner Unternehmerin Birgit Winding hat genug und richtet einen deutlichen Appell an die Politik.

Während Unternehmen mit hohen Kosten kämpfen, werde auf politischer Ebene diskutiert, gestritten und versprochen – doch in den Betrieben komme davon zu wenig an. So schildert die Kärntner Unternehmerin Birgit Winding, Geschäftsführerin der Südrast Dreiländerecke und der Karawankenrast Maria’s Diner, die aktuelle wirtschaftliche Situation in Österreich. In einem Statement, das sie der 5-Minuten-Redaktion zukommen ließ, macht sie ihrem Unmut Luft. „Ich frage mich mittlerweile ernsthaft: Wie viel muss in unserem Land eigentlich noch passieren, bis endlich gehandelt wird?“

„Wir können unsere Rechnungen nicht mit Versprechen bezahlen“

Besonders die hohen Personal- und Lohnnebenkosten, die Energiekosten, die Bürokratie und die steigenden Betriebsausgaben machen vielen Unternehmen zu schaffen. Während die Politik aus Windings Sicht zu viel Zeit mit gegenseitigen Schuldzuweisungen verbringe, müssten Unternehmer täglich schwierige Entscheidungen treffen. „Wir können unsere Rechnungen nicht mit Versprechen bezahlen. Wir müssen handeln – jeden einzelnen Tag“, betont die Villacherin. Auch der Abbau von Arbeitsplätzen bereitet ihr Sorgen. „Kein verantwortungsbewusster Unternehmer baut gerne Mitarbeiter ab. Wir brauchen unsere Mitarbeiter, wir wollen Arbeitsplätze erhalten und neue schaffen. Aber irgendwann geht die Rechnung nicht mehr auf.“

Wenn die Menschen weniger Geld zum Ausgeben haben

Die Folgen bekommen laut Winding nicht nur die Unternehmer selbst zu spüren. Wer seinen Arbeitsplatz verliert, hat weniger Geld zur Verfügung. Das wiederum wirkt sich auf die Kaufkraft aus und trifft damit erneut die heimischen Betriebe. „Eine funktionierende Wirtschaft braucht erfolgreiche Unternehmen, sichere Arbeitsplätze und Menschen, die sich das Leben leisten können“, bringt es die Geschäftsführerin auf den Punkt. Und weiter: „Hinter jedem Betrieb, der aufgeben muss, stehen Menschen, Familien und oft jahrzehntelange

Aufbauarbeit.“

Vor den Wahlen viele Versprechen – und danach?

Kritische Worte findet Winding auch mit Blick auf die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen. Vor den Wahlen werde viel versprochen, zugehört, diskutiert und Hände geschüttelt. Doch die Unternehmerin fragt sich, was davon nach dem Urnengang übrig bleibt. „Wo bleiben die spürbaren Ergebnisse?“ Statt sich gegenseitig Fehler vorzuwerfen, sollten die Parteien ihrer Ansicht nach gemeinsam an Lösungen arbeiten. „Wen interessiert es, welche Partei recht hat, wenn Unternehmen zusperren und Menschen ihre Arbeit verlieren?“, fragt Winding.

„Sparen darf keine Einbahnstraße sein!“

Während Unternehmer dazu gezwungen seien, jeden Euro zweimal umzudrehen, Investitionen zu verschieben und wirtschaftlicher zu arbeiten, vermisst Winding dieselbe Konsequenz bei politischen und öffentlichen Strukturen. Sie fordert, auch dort nach Einsparpotenzialen zu suchen, Doppelgleisigkeiten abzubauen, Verwaltungswege zu vereinfachen und Steuergelder effizienter einzusetzen. Dabei gehe es ihr ausdrücklich nicht darum, wichtige öffentliche Leistungen oder deren Mitarbeiter infrage zu stellen. Aber: „Bevor Menschen und Unternehmen zusätzliche Belastungen tragen müssen, sollte ebenso entschlossen geprüft werden, wo der Staat selbst effizienter werden kann“, so Winding.

„Ich erwarte keine Wunder über Nacht“

Was sich Winding von der Politik wünscht, ist klar: eine spürbare Entlastung der Arbeit, wettbewerbsfähige Energiekosten, weniger Bürokratie und verlässliche Rahmenbedingungen. Zudem brauche es politische Verantwortliche, die auch nach den Wahlen für die Anliegen der Bevölkerung und der Unternehmer erreichbar bleiben. „Ich erwarte keine Wunder über Nacht“, stellt die Kärntnerin klar. Sie erwarte aber, dass die Sorgen der Menschen ernst genommen werden. Abschließend richtet sie einen deutlichen Appell an die Politik: „Wir Unternehmer müssen jeden Tag beweisen, dass wir wirtschaften können. Genau diesen Anspruch stelle ich auch an die Politik. Unsere Wirtschaft braucht keine weiteren Versprechen – sie braucht endlich Ergebnisse!“