Weniger Bürokratie und schnellere Bauverfahren: Das will die Villacher Volkspartei mit einem Antrag im Gemeinderat erreichen. Geht es nach ÖVP-Stadtrat Christian Pober, soll der Architekturbeirat der Stadt aufgelöst werden.

Hohe Baukosten, der Bedarf an leistbarem Wohnraum und die Herausforderungen bei der Belebung der Innenstadt nimmt die Villacher ÖVP zum Anlass, bestehende Verwaltungsstrukturen zu hinterfragen. Konkret hat es Stadtrat Christian Pober auf den Architekturbeirat der Stadt abgesehen. Mit einem entsprechenden Gemeinderatsantrag will die Volkspartei nun dessen Auflösung erreichen. „Villach braucht gute Architektur, aber keine zusätzlichen bürokratischen Hürden“, argumentiert Pober.

Zusätzliche Gremien würden Bauvorhaben verzögern

Die Stadt verfüge bereits über fachlich qualifizierte Mitarbeiter in der Stadtplanung und der Baubehörde. Hinzu komme die gesetzlich vorgesehene Ortsbildpflegekommission, die für die Erstellung ihrer Gutachten im entsprechenden baurechtlichen Verfahren maximal vier Wochen Zeit habe. Der Architekturbeirat hingegen tage in der Regel nur einmal im Monat. Wiederholte Projektvorlagen und zusätzliche Abstimmungen könnten Bauvorhaben laut ÖVP erheblich verzögern und damit auch verteuern. „Zeit ist gerade beim Bauen auch Geld“, betont Pober.

Auch Ortsbildpflegekommission soll abgeschafft werden

Doch damit nicht genug: In einem weiteren Schritt will Pober auch die gesetzlich verankerte Ortsbildpflegekommission abschaffen. Dafür müsste allerdings das Land Kärnten die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen ändern. Der ÖVP-Stadtrat ist überzeugt, dass die Mitarbeiter der Baubehörde diese Aufgaben selbst übernehmen könnten. „Mehr Gremien bedeuten nicht automatisch bessere Entscheidungen“, so Pober.

ÖVP will bisherige Kosten des Architekturbeirates offenlegen

Eine Absage an hochwertige Architektur sei die Forderung ausdrücklich nicht. Bei besonders bedeutenden Bauprojekten könnten weiterhin Architekturwettbewerbe durchgeführt oder externe Experten hinzugezogen werden. Neben der schnellstmöglichen Auflösung des Architekturbeirates und der Anpassung der städtischen Vorschriften fordert die Villacher Volkspartei auch eine Offenlegung der bisherigen Kosten des Gremiums. „Nach 30 Jahren muss es erlaubt sein, die Sinnhaftigkeit einer solchen Einrichtung zu hinterfragen. Wir wollen eine Stadt, die Investitionen ermöglicht, statt sie unnötig zu erschweren“, erklärt Pober abschließend.